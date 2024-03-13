The Stories Season 4: The Last Chapter Mengudara di Ramadan 2024

PRAMBORS, Delta FM, Bahana FM dan Female Radio yang tergabung dalam Masima Radio Network kembali mempersembahkan The Stories Season 4: The Last Chapter yang menjadi akhir dari sekuel drama-audio The Stories unggulan Prambors, sebagai suguhan utama di bulan Ramadan.

Banyaknya realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang menghampiri kehidupan anggota Geng PPK (Para Pencari Kesetiaan), membuat Ramadan kali ini menjadi akhir untuk memperjuangkan cinta dan cita sebelum menuju perpisahan.

Program Director On Air and Digital Prambors Iqbal Tawakkal menyampaikan, The Stories Season 4: The Last Chapter pada akhirnya memasuki season terakhir.

Setelah lebih dari dua tahun menemani Kawula Muda dan Good Friend dengan keseruan cerita Geng PPK (Para Pencari Kesetiaan), yang secara tidak langsung juga menjadi saksi atas perkembangan dari masing-masing cast The Stories menuju proses pendewasaannya.

"Tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia The Stories, karena tanpa dukungan dan feedback positif dari Kawula Muda dan Good Friend, The Stories tidak bisa hadir sampai sejauh ini,” ujarnya.

The Stories Season 4: The Last Chapter menceritakan Ayas (Bella Arswendita) dan Ares (Beryl Rasandavi) yang tengah mempersiapkan pernikahannya, membuat Ale (Ralvi Nasution), Amira (Hanny Dini), dan Abel (Rafly Fawwaz) tersadar tentang masa depan mereka yang masih jauh dari harapan masing-masing.