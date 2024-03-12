Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Nurwahyuni Rasakan Manfaat Jadi Agen BRILink, Bantu Layani Transaksi Perbankan Masyarakat Setempat

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |23:30 WIB
Kisah Nurwahyuni Rasakan Manfaat Jadi Agen BRILink, Bantu Layani Transaksi Perbankan Masyarakat Setempat
Nurwahyuni merasakan manfaat besar menjadi agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
A
A
A

NURWAHYUNI bersyukur merasakan manfaat yang besar setelah menjadi agen BRILink. Selain membantu layani transaksi perbankan masyarakat setempat, dia mendapatkan keuntungan yang bisa menambah pendapatan keluarga.

Perjuangan hidup Nurwahyuni memang tidak mudah. Sebelum memiliki Toko Yuni di Jalan Bukit Duri, Jakarta Selatan, dia harus kehilangan rumah impiannya bersama keluarga.

Usut punya usut, rumahnya kena gusur karena ada pelebaran jalan.

“Rumah saya pinggir kali (sungai-red). Saat itu kena gusur, karena ada pelebaran jalan,” ucap Yuni kepada Okezone.com di tokonya, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebagai pengganti, ada kompensasi untuk Yuni dan keluarganya menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek. Namun, Yuni dan keluarga memilih tidak mengambilnya.

Bila tinggal di rusun, Yuni mengaku tetap harus mengeluarkan uang untuk sewa bulanan. Sementara sang suami, Saro’i masih berjualan sebagai pedagang kaki lima di Pasar Jatinegara.

“Lokasinya jauh dengan tempat jualan suami. Daripada tambah ongkos untuk pulang pergi, kami memilih ngontrak rumah yang lokasinya lebih dekat,” kata Yuni.

Ibu dari tiga anak ini mengatakan, uang sewa di rusun memang berbeda di setiap lantai. Untuk lantai paling tinggi, jauh lebih murah.

“Di sana, tergantung lantai. Semakin tinggi, semakin murah. Lantai satu, harga sewanya lebih mahal. Itu belum listrik dan air. Ada dua kamar, ruang tamu sama dapur dan kamar mandi,” tutur Yuni.

Usaha suami Yuni yang berjualan gantungan hijab dan rak sepatu plastik, rupanya tidak bertahan lama.

“Pas korona bangkrut. Pas korona nggak boleh dagang, padahal tempat harus bayar. Dan nggak keburu dibayar,” ucap Yuni.

Agen BRILink
Yuni merasakan manfaat jadi agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Beruntung, usaha warungnya sudah berjalan. Dia pun meminta sang suami untuk membantu usahanya.

“Setelah rumah digusur, orangtua ngontrak rumah ke orang lain dan saya ikut menempati. Ini tidak jauh dari rumah kami yang digusur,” katanya.

Kontrakannya luas, memiliki empat kamar dan bagian depannya bisa dipakai untuk usaha. Lalu, Yuni memutuskan berjualan minuman.

“Mulai usaha sebelum korona, kurang lebih lima tahun lalu. Saya tidak bekerja, jadi jualan kopi teh dengan modal awal tidak besar,” katanya.

Pendapatannya memang tidak banyak setiap hari. Tapi bisa balik modal.

“Pembelinya, sini-sini saja. Tukang gerobak, bangku. Termasuk pelanggan cucian mobil. Tukang angkot jarang-jarang,” ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
THR edc UMKM Agen BRILink BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/12/3094137/bri_rejuve-brqv_large.jpg
Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054349/bri_peduli-kFA2_large.jpg
Program BRI Peduli Yok Kita Gas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/12/3054004/promo_spesial_bri-1b2S_large.jpg
Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/11/3053998/klaster_kampung_klepon-T4fr_large.jpg
Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053704/klaster_jeruk_sungai_penuh-QG97_large.jpg
Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/11/3052243/zero_waste_to_landfill-P3CD_large.jpg
Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Begini Aksi Nyata BRI Menuju Zero Emission 2050
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement