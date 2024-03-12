Planet Hollywood Sukses Jadi Agen BRILink, Rahasianya Beri Pelayanan Terbaik dan Komunikatif

PELAYANAN total kepada konsumen menjadi salah satu kunci sukses dari agen BRILink Planet Hollywood. Menariknya, konsumen bisa setiap saat berkomunikasi dengan sang pemilik, Karmini lewat telepon.

Kesuksesan Planet Hollywood memang tidak datang begitu saja. Usaha bisnis konter handphone (HP) dirintis dari nol dan semakin berkembang setelah menjadi agen BRILink.

Menempati lokasi di Jalan Pisangan Baru Tengah, sang pemilik Karmini (35) menceritakan awal mula merintis bisnis jual beli HP dan pernak-peniknya.

“Saya dulu sempat bekerja di konten HP PGC Cililitan. Setelah menikah, saya berhenti bekerja. Lalu, saya pun tertarik untuk usaha sendiri buka konter HP,” kata Karmini kepada Okezone.com di tokonya, baru-baru ini.



Pemilik Planet Hollywood Karmini sukses jadi agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Perempuan asal Pontianak ini mengawali usaha tersebut dari 2008.

“Toko awalnya bukan di sini, tapi tidak jauh dan masih satu jalan. Kurang lebih empat tahun menempati di sana,” katanya.

Keputusan untuk pindah lokasi, lantaran tokonya mau dibangun.

“Lokasinya memang luas. Berhubung mau dibangun, kami pindah. Selain itu, ada kenaikan biaya sewa setiap tahun,” kata dia.

Di lokasi yang ditempati sekarang, Karmini menyewa milik saudaranya. Harga sewanya lebih ringan.

“Tetap profesional, sewa ke saudara. Ada surat perjanjian sewa,” kata dia.

Selama Karmini menjalankan usaha, tidak selalu berjalan mulus. Bahkan, bisnisnya sempat kena dampak ketika dirinya mengalami sakit dan harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat.

“Saya tidak pakai BPJS, sehingga biayanya besar. Saat itu, saya sakit paru. Mungkin kena asap rokok. Sekarang sudah sehat. Kuncinya harus jaga pola makan juga, jangan berlebihan,” kata dia.

Selama menjalankan bisnis, banyak yang mampir ke konternya. Dia juga punya kenalan pegawai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari situlah, dia banyak mendapatkan edukasi soal keuangan.

Melihat Karmini sering dimintai tolong orang untuk transfer uang, dia lalu disarankan untuk membuka BRILink. Agar mudah prosesnya, dia ditawari untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya dapat KUR sekaligus buka BRILink. Waktu itu, saya dapat pinjaman di BRI Unit Kayu Manis. Jangka waktunya enam bulan,” ucapnya menjadi agen BRILink sebelum pandemi Covid-19.