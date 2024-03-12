Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ustadz Adi Hidayat Sebutkan Waktu yang Tepat Ajarkan Anak Puasa Penuh

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |21:07 WIB
Ustadz Adi Hidayat Sebutkan Waktu yang Tepat Ajarkan Anak Puasa Penuh
Kapan waktu yang tepat ajarkan anak puasa? (Foto: Freepik.com)
IBADAH puasa Ramadhan yang diwajibkan kepada umat muslim menjadi suatu tantangan yang harus dijalani oleh setiap orang. Tidak heran jika orangtua mulai memperkenalkan ibadah puasa kepada anak.

Namun, kapan waktu terbaik untuk anak bisa diajarkan puasa penuh?

Ustadz Adi Hidayat menjelaskan usia ideal yaitu sebelum anak sampai pada masa baligh. Namun, kondisi ini disesuaikan kembali dengan kemampuan anak tersebut.

“Berapa usia ideal yang dilatih untuk berpuasa secara sempurna? Satu, batas idealnya sebelum sampai baligh ukur dengan kemampuan dia menunaikan puasa, tapi dilakukan secara bertahap sampai dia mendapatkan kematangan dan kenikmatan serta menunaikan secara penuh. Ukuran setiap anak berbeda usianya,” kata Ustadz Adi, dikutip dari channel YouTubenya Adi Hidayat Official, Selasa (12/3/2024).

Puasa

Tidak ada patokan khusus untuk berapa usia seorang anak harus berlatih puasa. Namun, diharapkan ketika baligh anak itu sudah mampu berpuasa penuh dan bukan dalam masa berlatih puasa kembali. Batasan seorang anak dikatakan baligh yaitu pada anak perempuan sudah datang masa haid dan anak laki-laki sudah bermimpi tertentu.

Namun jika dipaksakan menentukan patokan usia, maka Ustadz Adi mengatakan puasa bisa dilatih sejak usia empat atau lima tahun tetapi dengan syarat kondisi itu harus dilakukan secara bertahap. Misalnya pada hari ini dimulai sampai pukul 12 siang, maka keesokan harinya jika anak sudah mampu bisa dilanjutkan kepada jam tiga sore dan kemudian dilanjutkan kembali sampai maghrib.

Halaman:
1 2
      
