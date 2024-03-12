Bisnis Kopi Starling, Modal Kecil dengan Cuan Melimpah

Mungkin Anda pernah merasakan kopi keliling yang disajikan oleh pedagang di pinggir jalan besar. Penjualnya sangat khas yakni menggunakan sepeda dengan bagian jok belakangnya disulap menjadi kotak yang berisi termos air panas dan beragam 'peralatan tempur' lainnya seperti gelas plastik, sendok, gula, dan termos untuk menampung es batu.

Kopi keliling atau biasa dipanggil 'Starbuck' Keliling (Starling) ini memang menjadi solusi dari mahalnya kopi yang ada di gerai-gerai di kawasan elit. Selain praktis, tidak jarang para pembeli dari starling ini juga berasal dari karyawan kantoran yang menggunakan dasi perlente.

Jika menilik dalam sejarahnya, Kopi Starling ini berawal dari pedagang asongan yang dahulu menggendong keranjang berukuran segi empat yang terbuat dari kayu. Sistim penjualannya dengan berkeliling mengandalkan moda transportasi umum, dari satu bus ke bus lainnya, hingga angkutan kota lainnya.

"Kadang kita harus mengikuti sepanjang perjalanan bus tersebut sampai tujuan," kenang Subhan Zaki, pengelola Klaster BRI Starling Senopati saat ditemui Okezone.

Di era 2000an, pendagang asongan mulai tergerus oleh zaman. Penertiban pun digencarkan sehingga nyaris pedagang asongan tidak ada lagi di jalan-jalan besar. Kalaupun ada, mereka harus 'kucing-kucingan' dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Subhan Zaki, salah seorang pengelola Kopi Starling kawasan Jakarta Selatan



Sejak saat itu, penjualan pun berubah dengan menggunakan sepeda. Dengan menggunakan sepeda, para pedagang asongan ini bisa lebih leluasa berdagang di mana pun.

"Kadang kita juga masih berkejaran dengan Satpol PP, hehehe... Selain itu, menggunakan sepeda juga olah raga sehingga bisa lebih sehat," tuturnya sembari tersenyum saat menceritakan kenangan masa lalu.

Subhan menjadi salah satu yang beruntung dan bertahan hingga saat ini. Bermodalkan kepercayaan dari sang kakak, ia kini mengelola perkumpulan Kopi Starling di kawasan Jakarta Selatan.

Jumlah 'anak buah' yang berkisara puluhan orang itu dikelola dengan baik. Mereka dapat tempat tinggal secara gratis dirumah yang Subhan sewa selama setahun dengan biaya Rp100 juta.

Wajar jika harga tempat tinggal mereka mahal, karena berada persis di belakang gedung-gedung mewah sekitar Jalan Senopati. Pemilihan lokasi ini memang sesuai dengan lokasi berjualan dari anak buah-nya yang berada di sekitar Senayan, Blok M, Sudirman, hingga Senopati itu.

"Mereka (anak buah) dibebaskan untuk tinggal di sini tanpa bayar, tapi ya seadanya. Jika sudah berkeluarga, biasanya mereka bisa mengambil kamar sendiri dan harus membayar sendiri," tuturnya.

Untuk menutupi biaya, Subhan menerapkan sistim agar anak buahnya membeli semua keperluan seperti kopi, gula, es batu, air panas, mie kemasan, serta gelas plastik di warung yang didirikan oleh sang kakak.

"Jika mereka tidak punya modal, kita berikan dulu biar bisa usaha. Setelah berjalan, mereka bisa berjalan dengan sendirinya. Kita saling membantu saja, karena kebetulan mereka juga berasal dari tetangga maupun saudara kita di kampung," tandasnya.

Untuk sekali berjualan, setidaknya para pedangan Kopi Starling ini membutuhkan biaya Rp4-5 juta. Dana tersebut dibelikan untuk keperluan sepeda, termos air panas dan es, kotak penampungan yang berada di belakang dan kopi.

"Untuk modal sepeda-nya saja lumayan mas, bisa Rp2 jutaan untuk yang terbaru. Tapi kalau beruntung dapat yang second, paling Rp700 ribuan. Kalau perlengkapan khusus kopinya saja bisa sampai Rp1,5 sampai 2 juta," tuturnya.

Jika beruntung, para anak buahnya bisa mendapat uang hingga puluhan juta dalam satu bulan. "Tapi kuncinya harus mau kerja keras, jangan hanya nongkrong dan main hape di tempat mangkal," katanya.