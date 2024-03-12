Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Kebanyakan Dijilat, Begini Tips Atasi Bibir Kering dan Pecah saat Berpuasa

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:29 WIB
Jangan Kebanyakan Dijilat, Begini Tips Atasi Bibir Kering dan Pecah saat Berpuasa
Perawatan Bibir. (Foto: Freepik)
A
A
A

MINIMNYA asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh selama menjalankan puasa menjadi salah satu faktor penyebab bibir menjadi kering. Jika didiamkan terlalu lama, maka kulit bibir Anda bisa jadi pecah-pecah.

Bahkan tak jarang kulit bibir yang pecah-pecah bisa menimbulkan luka hingga berdarah. Terdapat beberapa cara yang bisa membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah saat berpuasa, salah satunya melalui asupan makanan.

Menurut dr. Muhammad Rahmatullah atau yang akrab disapa dr. Metz menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan yang tinggi akan antioksidan dan tinggi kadar air seperti sayuran dan buah-buahan bisa membantu mengatasi bibir kering.

“Pilihlah sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, jeruk, stroberi dan buah lain yang mengandung vitamin C dan E, karena itu yang dapat melembabkan pada kulit anda dan juga pada bibir,” kata dr. Metz dilansir dari kanal Youtube ‘dokter Metz’.

Anda bisa memilih sayur dan buah dengan kandungan vitamin C dan E yang tinggi seperti jeruk, semangka, dan berbagai buah lainnya. Namun, kebutuhan air putih setiap harinya pun juga harus diimbangi.

Dr. Metz menyarankan untuk mengkonsumsi lebih banyak air putih saat bulan puasa. Jika di hari biasa kebutuhan airnya hanya 2,5 liter, maka ketika berpuasa membutuhkan konsumsi air putih kurang lebih 3,5 liter dalam satu hari

“Rata-rata 2,5 liter itu sebenarnya angka kecukupan yang paling minim. Kalau saran saya setidaknya 3,5 liter, emang cukup lumayan tapi itu sudah sangat efektif kita untuk menjaga hidrasi kulit dan hidrasi bibir, karena 70% badan kita terdiri dari air,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166054/bibir-wb9a_large.jpg
Bibir Tebal Alami Tanpa Filler, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166058/bibir-0CVP_large.jpg
Trik Bibir Lembap Meski Sering Pakai Lipstik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/611/2787564/4-tips-simpel-atasi-bibir-pecah-pecah-karena-berpuasa-e0siovKB2I.JPG
4 Tips Simpel Atasi Bibir Pecah-pecah karena Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/12/611/2779714/5-cara-mudah-cegah-bibir-kering-di-musim-panas-6XAywCvwfN.jpg
5 Cara Mudah Cegah Bibir Kering di Musim Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/611/2760771/3-cara-hindari-bibir-kering-jangan-jadi-pecah-pecah-ya-W3SuvzbtDo.jpg
3 Cara Hindari Bibir Kering, Jangan Jadi Pecah-Pecah Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/27/611/2735155/6-tips-cegah-bibir-pecah-pecah-tetap-sehat-dan-cantik-Xi3RWs9xmD.jpg
6 Tips Cegah Bibir Pecah-Pecah, Tetap Sehat dan Cantik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement