Profil dan Potret Azhiera Adzka Fathir, Mantan Istri Kurnia Meiga yang Ternyata Anak Konglomerat dan Seorang Model

PROFIL dan potret Azhiera Adzka Fathir, mantan istri Kurnia Meiga yang ternyata anak konglomerat dan seorang model. Namanya viral setelah mengungkapkan alasannya cerai dengan mantan kiper Timnas tersebut.

Adapun penjelasannya untuk berpisah dengan Kurnia Meiga sempat membuat netizen terkaget. Tentunya, warganet penasaran mengenai latar belakang dari Azhiera Adzka Fathir.

Berikut profil dan potret Azhiera Adzka Fathir, mantan istri Kurnia Meiga yang ternyata anak konglomerat dan seorang model:

-Profil Azhiera Adzka Fathir:

Dia sempat menggeluti dunia permodelan. Setelah resmi menikah dengan Meiga, hingga memutuskan pensiun sebagai model. Wanita kelahiran 15 Oktober 1989 itu menikah dengan mantan kiper Timnas pada 12 Mei 2013.Dia pun mengaku berasal dari keluarga yang mampu sehingga tak khawatir untuk cerai dengan Kurnia Meiga.

Apalagi, dalam wawancara podcast CURHAT DONG Denny Sumargo di YouTube, Azhiera sempat menceritakan bahwa sang ayah memiliki GOR pribadi yang bernilai hingga Rp40 miliar jika dijual.

"Papa tuh, sampai mau jual GOR. Kebetulan kita punya GOR pribadi. 40 miliar tuh, cuman buat nyembuhin Ega (Kurnia Meiga). Saking sayangnya," kata Azhiera.