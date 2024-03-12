Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ilmuwan Ungkap Manfaat Puasa bagi Kesehatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:36 WIB
Ilmuwan Ungkap Manfaat Puasa bagi Kesehatan
Manfaat puasa bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
PUASA di bulan Ramadhan menjadi ibadah wajib bagi umat muslim. Selain mendulang pahala karena sebagai perintah yang datang langsung dari Allah, puasa juga memberikan manfaat bagi kesehatan.

Sekelompok ilmuwan dari Eropa dan Inggris mengungkap bahwa puasa memungkinkan semua organ utama pada tubuh mengubah produksi protein dengan cara yang lebih baik. Ini termasuk perubahan protein yang terkait dengan perbaikan rheumatoid arthritis dan kesehatan jantung.

Para ilmuwan ini menyampaikan bahwa manfaat puasa baru bisa diperoleh jika dilakukan dengan benar. Dikatakan bahwa manfaat ini baru bisa dirasakan setelah berpuasa lebih dari tiga hari dan mencapai puncak manfaatnya setelah dilakukan lebih dari seminggu.

"Untuk pertama kalinya, kita dapat melihat apa yang terjadi pada tingkat molekuler di seluruh tubuh saat kita berpuasa,” tutur Claudia Langenberg, ahli epidemiologi dari Queen Mary University of London dikutip dari Science Alert, Selasa (12/3/2024).

Puasa

“Hasil penelitian kami memberikan bukti manfaat kesehatan dari puasa selain penurunan berat badan, namun hal ini baru terlihat setelah tiga hari pembatasan kalori total. Manfaat puasa mungkin tidak terasa jika dilakukan terlalu singkat atau terlalu lama," katanya.

Claudia melanjutkan, agar manfaat puasa bisa semakin maksimal dirasakan, diimbau agar memastikan mengkonsumsi banyak air sebelum puasa dimulai. Pasalnya jika tidak, risiko dehidrasi akan sangat besar karena sekitar 20 persen asupan cairan tubuh biasanya berasal dari makanan.

Penelitian tentang manfaat puasa sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan beberapa aspek kesehatan manusia, termasuk penurunan berat badan, penurunan tekanan darah, peningkatan kepadatan tulang, dan pengendalian nafsu makan.

Beberapa percobaan bahkan menemukan bukti bahwa mengalami kelaparan dalam waktu singkat dapat memperlambat proses penuaan alami dan mungkin memperpanjang umur seseorang.

