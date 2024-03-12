Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:18 WIB
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Taman Bambu, Lubang Buaya, Jakarta Timur (Foto: Instagram/@laurrent_liu11)
A
A
A

JAKARTA memiliki banyak tempat ngabuburit yang menyenangkan dan murah meriah. Tak terkecuali dengan Jakarta Timur.

Sejumlah tempat di Jakarta Timur cocok untuk dijadikan lokasi ngabuburit. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Anda bisa menikmati taman kota, wisata religi, atau mengunjungi tempat hiburan.

Bagi warga Jakarta Timur yang masih bingung mau ke mana, berikut tujuh rekomendasi tempat ngabuburit seru dan mengasyikkan.

1. Masjid Agung At-Tin

Tak ada salahnya ngabuburit dengan berwisata religi di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) , Jakarta Timur. Anda bisa mengisi waktu dengan tadarus Alquran dengan suasana sejuk nan asri, ataupun mengikuti kajian agama yang diselenggarakan panitia masjid.

Masjid At Tin

(Foto: dok. Deni Ramadhan)

Tak hanya itu, Anda juga bisa bersantai melepas penat di sekitar masjid yang rampung dibangun pada tahun 1999 itu.

2. Pasar Takjil Rawamangun

Salah satu cara ngabuburit khas masyarakat Indonesia, termasuk pula warga Jakarta Timur adalah berburu takjil. Pasar Takjil Rawamangun bisa menjadi sasaran siapapun yang ingin mencari hidangan berbuka puasa.

Berlokasi di seberang Terminal Rawamangun, pasar takjil satu ini menghadirkan aneka ragam makakanan ringan hingga berat. Contohnya saja ada eh blewah, kolak campur, bubur srikaya, sampai soto padang.

Taman Agrowisata Cilangkap

(Foto: dok. Sanzzz)

3. Taman Agrowisata Cilangkap

Tempat ngabuburit di Jakarta Timur selanjutnya ada Taman Agrowisata Cilangkap. Taman yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, No. 45, Ciapayung ini memiliki danau dan juga aneka pohon rindang yang cocok untuk bersantai.

Jangan khawatir, ketika menjelang berbuka puasa, Anda tak akan sulit menemukan para pedagang makanan yang menjajakan ragam kuliner murah meriah di sekitar taman tersebut.

4. Taman Bambu Lubang Buaya

Satu lagi tempat ngabuburit yang ramah di kantong kawasan Jakarta Timur. Jika Anda tak punya banyak uang namun tetap ingin bersantai dengan tenang, coba datangi saja Taman Bambu Lubang Buaya.

Berlokasi di Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, taman satu ini cukup nyaman untuk pengunjung yang ingin sekadar beristirahat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/408/2975889/5-spot-sunset-terbaik-di-jakarta-penikmat-senja-silakan-merapat-EKkI281jyv.JPG
5 Spot Sunset Terbaik di Jakarta, Penikmat Senja Silakan Merapat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement