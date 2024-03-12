7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!

JAKARTA memiliki banyak tempat ngabuburit yang menyenangkan dan murah meriah. Tak terkecuali dengan Jakarta Timur.

Sejumlah tempat di Jakarta Timur cocok untuk dijadikan lokasi ngabuburit. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Anda bisa menikmati taman kota, wisata religi, atau mengunjungi tempat hiburan.

Bagi warga Jakarta Timur yang masih bingung mau ke mana, berikut tujuh rekomendasi tempat ngabuburit seru dan mengasyikkan.

1. Masjid Agung At-Tin

Tak ada salahnya ngabuburit dengan berwisata religi di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) , Jakarta Timur. Anda bisa mengisi waktu dengan tadarus Alquran dengan suasana sejuk nan asri, ataupun mengikuti kajian agama yang diselenggarakan panitia masjid.

(Foto: dok. Deni Ramadhan)

Tak hanya itu, Anda juga bisa bersantai melepas penat di sekitar masjid yang rampung dibangun pada tahun 1999 itu.

2. Pasar Takjil Rawamangun

Salah satu cara ngabuburit khas masyarakat Indonesia, termasuk pula warga Jakarta Timur adalah berburu takjil. Pasar Takjil Rawamangun bisa menjadi sasaran siapapun yang ingin mencari hidangan berbuka puasa.

Berlokasi di seberang Terminal Rawamangun, pasar takjil satu ini menghadirkan aneka ragam makakanan ringan hingga berat. Contohnya saja ada eh blewah, kolak campur, bubur srikaya, sampai soto padang.

(Foto: dok. Sanzzz)

3. Taman Agrowisata Cilangkap

Tempat ngabuburit di Jakarta Timur selanjutnya ada Taman Agrowisata Cilangkap. Taman yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, No. 45, Ciapayung ini memiliki danau dan juga aneka pohon rindang yang cocok untuk bersantai.

Jangan khawatir, ketika menjelang berbuka puasa, Anda tak akan sulit menemukan para pedagang makanan yang menjajakan ragam kuliner murah meriah di sekitar taman tersebut.

4. Taman Bambu Lubang Buaya

Satu lagi tempat ngabuburit yang ramah di kantong kawasan Jakarta Timur. Jika Anda tak punya banyak uang namun tetap ingin bersantai dengan tenang, coba datangi saja Taman Bambu Lubang Buaya.

Berlokasi di Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, taman satu ini cukup nyaman untuk pengunjung yang ingin sekadar beristirahat.