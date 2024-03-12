9 Destinasi Religi di Tanah Jawara, Batu Quran hingga Masjid Peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin

TERDAPAT banyak destinasi wisata religi di Banten yang bisa dikunjungi dan ramah di kantong.

Banten tak hanya menawarkan panorama alam indah dan budayanya yang kaya. Namun, juga memiliki beberapa spot wisata religi yang bagus namun masih jarang diketahui khalayak.

Berbagai spot wisata ini berpotensi akan semakin berkembang dan populer setiap waktunya. Berikut Okezone rangkumkan sembilan destinasi wisata religi di Tanah Jawara.

1. Masjid Agung Banten

Masjid ini berdiri megah di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kompleksnya sudah dipugar sebagai situs cagar budaya. Masjid bersejarah ini jadi salah satu objek wisata religi andalan Banten yang ramai diziarahi.

(Foto: dok. Andri T)

Bangunan seperti mercusuar itu bisa dimasuki oleh wisatawan. Terbuat dari batu bata, bangunan tersebut memiliki ketinggian sekira 24 meter.

Untuk mencapai bagian atas bangunan, wisatawan perlu menapaki 83 buah anak tangga dan lorong yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Dari atas, wisatawan dapat melihat pemandangan dan perairan lepas pantai.

2. Batu Quran

Tempat wisata religi Banten terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandegelang.

Konon, air kolam Batu Quran bisa dijadikan media penyembuhan beragam bentuk penyakit, termasuk awet muda dan memperhalus kulit.

(Foto: dok. Arief Huda)

Di pinggiran batu tersebut, terdapat sejumlah mata air yang deras dan bening airnya. Dipojokan kolam juga terdapat pohon beringin yang sangat besar kurang lebih dengan ketinggian 30 meter.

Pada hari peringatan Maulid Nabi Muhammad tiba, biasanya puluhan bus ukuran besar dari berbagai kota parkir di lokasi wisata penziarahan makam Ki Mansyur di Cikaduen, Pandegelang.

3. Makam Syekh Maulana Mansyuruddin

Lokasinya yang berada di kaki gunung membuat tempat ini masih terasa begitu eksklusif. Meskipun dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa Syekh Maulana berasal dari Jawa Timur, namun beliau sendiri merupakan sosok yang sangat berjasa dalam penyebaran ajaran agama Islam di Banten Selatan.

4. Masjid Agung Tanara

Masjid ini bisa menjadi alternatif wisata religi anda. Desainnya yang unik dan klasik mampu menjadi daya tarik para wisatawan lokal maupun luar kota.

(Foto: Instagram/@saitama_m30)

Masjid yang berada di Kampung Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang ini disebut-sebut peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah di Banten pada 1552-1570.

5. Pemakaman Kesultanan Banten

Kompleks pemakaman kesultanan Banten ini juga merupakan wisata religi Banten. Ada banyak keluarga tokoh yang dimakamkan di sana seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasir Abdul Qohhar Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin.