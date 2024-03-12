Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Masjid Terpopuler di Thailand, Cocok buat Wisata Religi Selama Ramadhan

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |07:18 WIB
5 Masjid Terpopuler di Thailand, Cocok buat Wisata Religi Selama Ramadhan
Masjid Tonson di Thailand (Foto: Instagram/@mosquegallery)
A
A
A

THAILAND merupakan negara di Asia Tenggara yang cukup ramah dikunjungi traveler muslim.

Selain kaya akan budaya, negeri gajah putih juga menyimpan berbagai masjid populer yang bisa disinggahi traveler muslim.

Tak sekadar berfungsi sebagai tempat ibadah, arsitektur dan sejarah yang membalutnya, membuat masjid-masjid itu efektif menggaet wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung.

Berikut Okezone rangkumkan lima masjid terpopuler sekaligus menjadi simbol keberagaman di Thailand.

Tonson Mosque

(Foto: Pattadon Kijchainukul)

1. Masjid Tonson

Masjid Tonson adalah masjid kuno yang beraliran Sunni dalam agama Islam. Diperkirakan dibangun sekira tahun 1610-1628, masjid ini dianggap sebagai masjid tertua di Thailand.

Awalnya masjid berusia 4 abad ini dikenal dengan nama 'Kudai Yai' dan merupakan sebuah rumah yang dibangun dengan kayu jati dan ubin terakota, menyerupai aula biara Buddha. Di dalam masjid terdapat Mimbun (mimbar) berisi gambar kaligrafi Arab dan Kakbah.

2. Masjid Al-Hussein

Masjid Al-Hussein telah berdiri selama hampir 300 tahun dan merupakan salah satu masjid tertua yang pernah dibangun di Thailand. Masjid ini dirancang dengan gaya arsitektur khas China menggunakan kayu dari pohon kolibri dan ulin.

Al-Hussein Mosque

(Foto: dok. Decharut Sukkumnoed)

Masjid ini dibangun pada masa Kerajaan Pattani dengan bantuan dari penduduk muslim dan Buddha setempat, meninggalkan salah satu artefak yang menjadi daya tarik masjid ini yaitu Alquran dengan tulisan tangan.

3. Pattani Central Mosque

Pattani Central Mosque merupakan masjid terbesar dan terindah di Thailand. Dibangun pada tahun 1954, pembangunan masjid ini memakan waktu hampir sembilan tahun. Masjid ini memiliki desain arsitektur bergaya barat dan kemiripan dengan Taj Mahal di India.

Dikutip dari Tourism Authority of Thailand, terdapat bangunan kubah besar di tengah masjid, dengan empat kubah kecil dan dua menara di sekitarnya. Sebuah kolam besar juga dibangun untuk menghiasi bagian depan masjid. Di dalamnya pun terdapat aula besar dan koridor dua sisi.

