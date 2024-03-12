Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa China Sering Pinjamkan Panda ke Negara Lain? Ternyata Ini Alasannya

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |18:05 WIB
Kenapa China Sering Pinjamkan Panda ke Negara Lain? Ternyata Ini Alasannya
Panda, hewan asli China (Foto: Instagram/@fu_oo_ng)
PANDA telah menjadi salah satu simbol terkenal China di seluruh dunia. Hewan berwarna hitam putih ini memiliki penampilan menggemaskan.

Bahkan banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat video panda raksasa di YouTube.

Satu fakta yang tidak banyak orang ketahui ialah panda yang ada di seluruh dunia adalah milik China yang dipinjamkan.

Melansir Great Wall, China memang sering meminjamkan panda ke negara lain sebagai bentuk diplomasi untuk memperkuat hubungan baik dengan negara lain.

Simbolisasi ini dikenal dengan 'diplomasi panda'. Meminjamkan panda merupakan bentuk kepercayaan China kepada negara penerima.

China meminjamkan panda sejak abad ketujuh tepatnya pada tahun 685 pada masa Dinasti Tang di China. Permaisuri Wu Zetian mengirimkan dua panda kepada Kaisar Tenmu seorang penguasa Jepang.

Panda

(Foto: Instagram/@panda_panda_pankoro)

Sejak tahun 1957, China menghadiahkan pada kepada negara sekutu sepaya mendapat untuk mempererat persahabatan.

China pernah memberikan dua panda raksasa kepada mantan Presiden AS Nixon sebagai ucapan terimakasih.

Kebijakan menghadiahkan panda berubah pada tahun 1984. China berhenti menghadiahkan panda dan mulai meminjamkannya karena panda mulai langka.

China meminjamkan panda kepada negara-negara tertentu selama sepuluh tahun. Setelah itu negeri tirai bambu akan mengambil kembali panda-panda yang telah mereka pinjamkan. Panda sewaan kembali menjadi milik China beserta keturunan meski lahir di luar China.

