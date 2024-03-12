Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini 5 Makanan yang Bikin Orang Jepang Panjang Umur Jauh dari Penyakit

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:08 WIB
Ternyata Ini 5 Makanan yang Bikin Orang Jepang Panjang Umur Jauh dari Penyakit
Daging ikan salmon (Foto: Just One Cookbook)
A
A
A

JEPANG dikenal sebagai negara yang penduduknya yang rata-rata memiliki umur panjang. Terlebih mereka banyak tinggal di daerah pedesaan.

Menurut laporan angka harapan hidup tahun 2019, orang Jepang memegang predikat sebagai negara terpopuler dengan angka harapan hidup tertinggi. Yakni 2,31 juta orang yang mencapai usia 90 tahun.

Usut punya usut, ternyata umur panjang yang dimiliki rata-rata orang Jepang disebabkan oleh gaya hidup mereka. Ya, mereka memiliki gaya hidup yang sehat dengan konsumsi makanan bergizi.

Lalu, apa saja makanan yang mampu membuat orang Jepang panjang umur? Berikut ulasannya seperti dikutip dari laman Times of India.

Ikan Salmon

(Foto: Just One Cookbook)

1. Ikan

Ikan berlemak seperti salmon dan tuna kerap kali menjadi satu protein yang tak boleh dilewatkan bagi orang Jepang.

Lemak omega-3 dalam ikan diketahui dapat membantu menurunkan tekanan darah, juga trigliserida, dan meredakan peradangan.

2. Rumput laut

Rumput laut diketahui kaya akan mineral penting seperti zat besi, kalsium, folat, dan magnesium. Konsumsi setiap hari dapat membantu menambah serat untuk diet.

Rumput Laut

(Foto: Levels Health)

Rumput laut rupanya juga memiliki kandungan antioksidan sebut saja fucoxanthin dan fucoidan yang memiliki sifat anti-inflamasi, anti-penuaan, dan anti-kanker.

3. Ubi ungu

Ubi ungu yang berasal dari Okinawa yang juga disebut imo dalam bahasa Jepang ini kerap disantap sebagai camilan atau makanan penutup. Makanan satu ini memiliki kandungan karbohidrat sehat dan antosianin, yakni sekelompok antioksidan yang mengandung sifat anti penuaan.

Telusuri berita women lainnya
