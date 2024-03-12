Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesawat Lion Air Tujuan Jeddah 5 Jam Berputar-putar di Langit Binjai, Ada Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |12:30 WIB
Pesawat Lion Air Tujuan Jeddah 5 Jam Berputar-putar di Langit Binjai, Ada Apa?
Pesawat Lion Air (Foto: Pexels/Jeffry Surianto)
A
A
A

KABAR mengenai pesawat Lion Air rute Surabaya-Jeddah yang berputar-putar di langit Binjai menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Belakangan, baru terkuak alasannya.

Sebagaimana dihimpun dari postingan Instagram pakar aviasi, Abi Satria, Selasa (12/3/2024), diketahui bahwa pesawat tersebut berputar-putar hingga belasan kali karena adanya NOTAM.

Untuk diketahui, NOTAM sendiri merupakan singkatan dari Notice to Airmen, yakni semacam pesan broadcast yang memberitahu pilot bahwa ada situasi bahaya sehingga rute tidak bisa dilalui.

Pesawat Lion Air Berputar-putar di Langit Binjai

(Foto: Instagram/@inimasabi)

NOTAM ini dijelaskan oleh Abi berasal dari Colombo, Sri Lanka yang menyatakan ada aktivitas berbahaya di sana sehingga rute penerbangan untuk sementara waktu harus dialihkan.

Dengan adanya NOTAM ini, pesawat kemudian dialihkan ke Bandara Kualanamu, Medan. Namun mengingat bandara di sana memiliki batas beban tertentu untuk pendaratan, pesawat memutuskan berputar-putar di langit Binjai untuk menghabiskan bahan bakar.

Halaman:
1 2
      
