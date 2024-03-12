Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dirujak Netizen Indonesia, Turis Malaysia yang Kapok ke Jakarta Kena Mental Sampai Bilang Begini

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |09:15 WIB
Dirujak Netizen Indonesia, Turis Malaysia yang Kapok ke Jakarta Kena Mental Sampai Bilang Begini
Intan Nurliana, turis asal Malaysia yang dihujat netizen Indonesia (Foto: TikTok/@intanurliana)
A
A
A

SEORANG turis Malaysia bikin geram warganet Indonesia setelah video unggahannya di media sosial Instagram viral.

Wanita bernama Intan Nurliana itu membuat heboh lantaran memberi rating nol dan mengaku kapok berlibur ke Indonesia.

Bahkan Intan mengaku menyesal telah datang berlibur ke Indonesia, khususnya Jakarta yang menurut pandangannya sebagai kota yang jorok. Ia menilai mulai kuliner, lingkungan hingga hotel tempatnya menginap sangat buruk.

Akibat postingannya itu, Intan langsung diserbu warganet Indonesia. Ia pun akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

Hal itu disampaikan dalam unggahan di akun TikTok @Inai2u pada Minggu, 10 Maret 2024. Intan memohon agar netizen Indonesia berhenti menyerangnya.

"Saya silap (saya salah), TETAPI tidak perlu 900 orang hantar mesej kepada saya, saya dh upload video minta maaf tetapi dipadamkan oleh Tiktok!!," katanya.

Postingan Intan Nurliana

(Foto: TikTok/@Inai2u)

"Tolong berhenti menghujat saya, saya hanya memberitahu anda fakta semasa saya datang ke Indon," tambah Intan.

Sebelumnya, Intan banjir hujatan warganet Indonesia lantaran postingannya di media sosial. Ia memancing amarah netizen lantaran memberi rating buruk saat berlibur ke Jakarta.

Mulai hotel, lingkungan hingga kuliner yang ditemukannya di Jakarta tak luput dari komentar negatifnya.

"Kalau tak ke Jakarta aku takkan tahu, first impressions kita orang, Kotor. Kita orang makan dekat restaurant je tapi still kotor. Cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu, padahal nampak elok je kan dalam gambar ini," katanya, dikutip dari akun Instagram @kepoin_trending, Kamis, 7 Februari 2024 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191073/viral-vG0U_large.jpg
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191072/viral-iRDA_large.jpg
Viral Bocah SD Nangis saat Ambil Rapor Sendiri karena Broken Home
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190967/viral-bDlo_large.jpg
Viral! Suami di Jepang Selingkuh 520 Kali, Tapi Sang Istri Justru Terinspirasi Jadikan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910/jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/612/3190898/viral-4Ldr_large.jpg
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190730/jennifer_coppen-Lpil_large.jpg
Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement