Dirujak Netizen Indonesia, Turis Malaysia yang Kapok ke Jakarta Kena Mental Sampai Bilang Begini

Intan Nurliana, turis asal Malaysia yang dihujat netizen Indonesia (Foto: TikTok/@intanurliana)

SEORANG turis Malaysia bikin geram warganet Indonesia setelah video unggahannya di media sosial Instagram viral.

Wanita bernama Intan Nurliana itu membuat heboh lantaran memberi rating nol dan mengaku kapok berlibur ke Indonesia.

Bahkan Intan mengaku menyesal telah datang berlibur ke Indonesia, khususnya Jakarta yang menurut pandangannya sebagai kota yang jorok. Ia menilai mulai kuliner, lingkungan hingga hotel tempatnya menginap sangat buruk.

Akibat postingannya itu, Intan langsung diserbu warganet Indonesia. Ia pun akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

Hal itu disampaikan dalam unggahan di akun TikTok @Inai2u pada Minggu, 10 Maret 2024. Intan memohon agar netizen Indonesia berhenti menyerangnya.

"Saya silap (saya salah), TETAPI tidak perlu 900 orang hantar mesej kepada saya, saya dh upload video minta maaf tetapi dipadamkan oleh Tiktok!!," katanya.

(Foto: TikTok/@Inai2u)

"Tolong berhenti menghujat saya, saya hanya memberitahu anda fakta semasa saya datang ke Indon," tambah Intan.

Sebelumnya, Intan banjir hujatan warganet Indonesia lantaran postingannya di media sosial. Ia memancing amarah netizen lantaran memberi rating buruk saat berlibur ke Jakarta.

Mulai hotel, lingkungan hingga kuliner yang ditemukannya di Jakarta tak luput dari komentar negatifnya.

"Kalau tak ke Jakarta aku takkan tahu, first impressions kita orang, Kotor. Kita orang makan dekat restaurant je tapi still kotor. Cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu, padahal nampak elok je kan dalam gambar ini," katanya, dikutip dari akun Instagram @kepoin_trending, Kamis, 7 Februari 2024 lalu.