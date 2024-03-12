5 Rekomendasi Takjil Sehat untuk Berbuka Puasa

MENJELANG waktu berbuka puasa tentunya banyak orang yang mulai berburu takjil. Biasanya takjil yang paling banyak dijual di pasaran yaitu gorengan dan kue-kue manis.

Banyak orang yang mudah tergiur dan akhirnya kalap untuk membeli banyak gorengan dan kue sebagai takjil berbuka. Sebenarnya jika keduanya dikonsumsi sesekali dan dalam jumlah yang sedikit, tidak masalah.

Tapi jika Anda sering mengkonsumsi gorengan dan kue-kue manis setiap berbuka puasa, hal ini bisa membahayakan kesehatan Anda. Sebagai penggantinya, Berikut beberapa takjil sehat yang bisa Anda konsumsi untuk memenuhi nutrisi tubuh, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/3/2024).

Kurma

Kurma menjadi salah satu takjil yang identik selama bulan Ramadhan. Bahkan dalam ajaran agama Islam pun kurma sangat disarankan untuk dikonsumsi setelah berbuka puasa. Rasa manis alami dan kandungan karbohidrat dari kurma bisa membantu Anda untuk mengembalikan energi tubuh yang habis selama puasa lho.

Buah-buahan

Selain kurma, Anda pun bisa berbuka puasa dengan buah-buahan. Pilihlah buah yang memiliki kandungan air yang tinggi dan mengandung banyak vitamin. Memakan buah sebelum makan berat pun sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan tubuh lho.

Oatmeal

Oatmeal bisa menjadi pilihan utama saat berbuka karena kaya akan serat. Oatmeal bisa membuat Anda merasa lebih cepat kenyang, sehingga hal ini membantu Anda untuk menghindari makan yang berlebih. Anda bisa campurkan oatmeal dengan madu atau buah-buahan.