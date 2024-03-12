Spot Bukber Jakarta Berkonsep Pop Up Resto yang Sajikan Makanan Timur Tengah

DI bulan Puasa, buka puasa bersama alias bukber menjadi salah satu kegiatan yang kerap dilakukan. Biasanya, di bulan Ramadan, banyak hotel dan restaurant yang berlomba-lomba menawarkan paket bukber dengan konsep nan menarik.

Salah satunya yakni konsep sajian makanan Timur Tengah. Melalui konsep ini, berbagai sajian khas Timur Tengah seperti kebab, Nasi Mandi, dan makanan kaya rempah lainnya akan dihadirkan untuk sajian bukber spesial Anda.

Nah, di bulan Ramadan kali ini, terdapat Pop-Up Resto bertajuk ‘The Kingdom of Quba ‘An Iftar Culinary Heaven’ yang dihadirkan di Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Sejak hadir di tahun 2019, QUBA yang sangat popular dan viral di Jakarta ini selalu hadir dengan konsep out of the box untuk menikmati aneka hidangan masakan khas yang lezat dan istimewa karena berkonsep all you can eat.

“Nah sekarang ini kita punya konsep itu jadi seakan-akan kita sedikit mengenang budaya Timur Tengah. Kita siapkan hampir 40 persen makanan Timur Tengah,” ujar General Manager, Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Ferri Irawan.

“Jadi selama lima kali berturut-turut kita konsep makanannya Indonesia, nah kami khawatir tamu-tamu sudah kangen dengan makanan Timur Tengah, jadi kami siapkan sekarang makanan Timur Tengah yang sangat spesial,” sambungnya.

Nah, spesial di tahun ke-6 ini, QUBA kembali hadir dengan konsep unik, di mana arsitektur bangunan-bangunan kerajaan yang sangat gagah dan berwibawa di kota tua di Timur Tengah menjadi konsep utama yang di angkat.

Tak hanya menghidangkan sajian Timur Tengah sebagai menu bukber, namun juga ada lebih dari 70 pilihan menu khas masakan terbaik dan populer dari berbagai daerah di Indonesia.

Mulai dari Aneka Kolak, Aneka Bubur, Wedang Kembang Tahu, Es Campur, Alpukat Kocok, Grontol Jagung, Pecel Senayan, Aneka Nasi dan Mie Goreng, Sate Ayam, Sate Kambing hingga Asinan Betawi.

Sementara sajian Timur Tengah yang dihadirkan yaknj seperti Falafel, Baba Ghanoush Kambing Guling Utuh, Iga Merapi, Shish Kebab, Shish Tawook, Lamb Ouzi, Turkish Lentil Soup Nasi Mandhi, Nasi Kabsah dan Nasi Kebuli.