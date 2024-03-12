Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Spot Bukber Jakarta Berkonsep Pop Up Resto yang Sajikan Makanan Timur Tengah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:21 WIB
Spot Bukber Jakarta Berkonsep Pop Up Resto yang Sajikan Makanan Timur Tengah
Masakan Timur Tengah. (Foto: MPI)
A
A
A

DI bulan Puasa, buka puasa bersama alias bukber menjadi salah satu kegiatan yang kerap dilakukan. Biasanya, di bulan Ramadan, banyak hotel dan restaurant yang berlomba-lomba menawarkan paket bukber dengan konsep nan menarik.

Salah satunya yakni konsep sajian makanan Timur Tengah. Melalui konsep ini, berbagai sajian khas Timur Tengah seperti kebab, Nasi Mandi, dan makanan kaya rempah lainnya akan dihadirkan untuk sajian bukber spesial Anda.

Nah, di bulan Ramadan kali ini, terdapat Pop-Up Resto bertajuk ‘The Kingdom of Quba ‘An Iftar Culinary Heaven’ yang dihadirkan di Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Bukber

Sejak hadir di tahun 2019, QUBA yang sangat popular dan viral di Jakarta ini selalu hadir dengan konsep out of the box untuk menikmati aneka hidangan masakan khas yang lezat dan istimewa karena berkonsep all you can eat.

“Nah sekarang ini kita punya konsep itu jadi seakan-akan kita sedikit mengenang budaya Timur Tengah. Kita siapkan hampir 40 persen makanan Timur Tengah,” ujar General Manager, Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Ferri Irawan.

“Jadi selama lima kali berturut-turut kita konsep makanannya Indonesia, nah kami khawatir tamu-tamu sudah kangen dengan makanan Timur Tengah, jadi kami siapkan sekarang makanan Timur Tengah yang sangat spesial,” sambungnya.

Nah, spesial di tahun ke-6 ini, QUBA kembali hadir dengan konsep unik, di mana arsitektur bangunan-bangunan kerajaan yang sangat gagah dan berwibawa di kota tua di Timur Tengah menjadi konsep utama yang di angkat.

Tak hanya menghidangkan sajian Timur Tengah sebagai menu bukber, namun juga ada lebih dari 70 pilihan menu khas masakan terbaik dan populer dari berbagai daerah di Indonesia.

Mulai dari Aneka Kolak, Aneka Bubur, Wedang Kembang Tahu, Es Campur, Alpukat Kocok, Grontol Jagung, Pecel Senayan, Aneka Nasi dan Mie Goreng, Sate Ayam, Sate Kambing hingga Asinan Betawi.

Sementara sajian Timur Tengah yang dihadirkan yaknj seperti Falafel, Baba Ghanoush Kambing Guling Utuh, Iga Merapi, Shish Kebab, Shish Tawook, Lamb Ouzi, Turkish Lentil Soup Nasi Mandhi, Nasi Kabsah dan Nasi Kebuli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/298/3114385/hadirkan_memori_masa_kecil_berbuka_puasa_dengan_menu_jajanan_sd_bisa_jadi_pilihan-KGAD_large.jpg
Hadirkan Memori Masa Kecil, Berbuka Puasa dengan Menu Jajanan SD Bisa Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/298/2992828/resep-buka-puasa-sop-buntut-mini-cocok-disantap-bersama-pasangan-mc4NRvCfYi.jpg
Resep Buka Puasa Sop Buntut Mini, Cocok Disantap Bersama Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2992733/resep-takjil-es-lumut-strawbery-segar-dan-manisnya-pas-VE9B0jR6mS.jpg
Resep Takjil Es Lumut Strawbery, Segar dan Manisnya Pas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/298/2992242/resep-takjil-bubur-jagung-manis-praktis-loh-1zeiCYKh9u.jpg
Resep Takjil Bubur Jagung Manis, Praktis Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2991763/resep-takjil-pudding-susu-buah-naga-segar-dan-pastinya-enak-aeziNA7cvj.jpg
Resep Takjil Pudding Susu Buah Naga, Segar dan Pastinya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/298/2990743/resep-takjil-es-kopyor-imitasi-ala-chef-devina-hermawan-segarnya-mantap-ClCDw7ImOb.jpg
Resep Takjil Es Kopyor Imitasi ala Chef Devina Hermawan, Segarnya Mantap
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement