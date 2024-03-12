3 Rekomendasi Buffet di Jakarta, Cocok untuk Bukber Bareng Keluarga

BUKA puasa bersama alias bukber jadi tradisi rutin yang dilakukan masyarakat Indonesia. Momen ini juga dijadikan acara kumpul bersama keluarga ataupun sahabat dekat.

Di bulan puasa ini, menu masakan Timur Tengah bisa jadi pilihan yang tepat. Ada beberapa tempat yang menyajikan menu makanan spesial khusus buka bersama.

Buat Anda yang masih bingung, ada beberapa rekomendasi tempat buka puasa bersama sanak keluarga. Menu yang disajikan pun negitu ragam dan menggugah selera.

Collage All Dining, Pullman Central Park

Pertama ada restoran Collage All Dining di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat. Collage All Dining menyajikan konsep menu buka puasa dengan tema Delight Iftar yang dijamin akan memanjakan lidah pengunjung.

Sumiati, selaku Food and Beverage Manager, Collage All Dining di Hotel Pullman Central Park ini mengatakan, ada beragam menu dari berbagai negara yang ditawarkan di Delight Iftar ini. Beberapa di antaranya yang di-highlight ialah makanan Meditaranian dan India.

“Kita meng-hightlight beberapa makanan untuk Delightful Ramadhan ini seperti Mediterranean food, maincorse-nya ada lacofta, kebab, hummus, dan lain-lain,” ungkap Sumiati saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (5/4/2024).

Tak hanya makanan Timur Tengah, Anda juga bisa menikmati berbagai menu masakan dari berbagai negara seperti makanan Jepang, hingga menu khas Indonesia. Semua disajikan dengan kualitas premium dan tak perlu diragukan kelezatannya.

Untuk menikmati buka puasa di Collage All Day Dining ini, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu mahal. Menu buka puasa Delightful Ramadhan ini dibanderol seharga Rp368 ribu per pax dan masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan.