Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Rekomendasi Buffet di Jakarta, Cocok untuk Bukber Bareng Keluarga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |10:29 WIB
3 Rekomendasi Buffet di Jakarta, Cocok untuk Bukber Bareng Keluarga
Spot Buka Puasa. (Foto: MPI)
A
A
A

BUKA puasa bersama alias bukber jadi tradisi rutin yang dilakukan masyarakat Indonesia. Momen ini juga dijadikan acara kumpul bersama keluarga ataupun sahabat dekat.

Di bulan puasa ini, menu masakan Timur Tengah bisa jadi pilihan yang tepat. Ada beberapa tempat yang menyajikan menu makanan spesial khusus buka bersama.

Buat Anda yang masih bingung, ada beberapa rekomendasi tempat buka puasa bersama sanak keluarga. Menu yang disajikan pun negitu ragam dan menggugah selera.

Buka puasa bersama

Collage All Dining, Pullman Central Park

Pertama ada restoran Collage All Dining di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat. Collage All Dining menyajikan konsep menu buka puasa dengan tema Delight Iftar yang dijamin akan memanjakan lidah pengunjung.

Sumiati, selaku Food and Beverage Manager, Collage All Dining di Hotel Pullman Central Park ini mengatakan, ada beragam menu dari berbagai negara yang ditawarkan di Delight Iftar ini. Beberapa di antaranya yang di-highlight ialah makanan Meditaranian dan India.

“Kita meng-hightlight beberapa makanan untuk Delightful Ramadhan ini seperti Mediterranean food, maincorse-nya ada lacofta, kebab, hummus, dan lain-lain,” ungkap Sumiati saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (5/4/2024).

Tak hanya makanan Timur Tengah, Anda juga bisa menikmati berbagai menu masakan dari berbagai negara seperti makanan Jepang, hingga menu khas Indonesia. Semua disajikan dengan kualitas premium dan tak perlu diragukan kelezatannya.

Untuk menikmati buka puasa di Collage All Day Dining ini, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu mahal. Menu buka puasa Delightful Ramadhan ini dibanderol seharga Rp368 ribu per pax dan masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/612/3125521/merajut_kebersamaan_ramadan_bersama_ratusan_pengemudi_ojek_online-De1u_large.jpg
Merajut Kebersamaan Ramadan Bersama Ratusan Pengemudi Ojek Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/298/3118548/3_rekomendasi_restoran_daging_untuk_bukber_dijamin_puas-dU76_large.jpg
3 Rekomendasi Restoran Daging untuk Bukber, Dijamin Puas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2990988/okezone-gelar-berbagi-dengan-anak-panti-asuhan-dimeriahkan-risty-tagor-dan-ang-sharly-LBhIPD43Lz.jpg
Okezone Gelar Berbagi dengan Anak Panti Asuhan, Dimeriahkan Risty Tagor dan Ang Sharly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/298/2989211/resep-takjil-es-campur-buah-pelangi-segarnya-mantap-o029WvRc4l.jpg
Resep Takjil Es Campur Buah Pelangi, Segarnya Mantap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987253/punya-40-anak-asuh-dhini-aminarti-tantangan-luar-biasa-TvvRNWbLjq.jpg
Punya 40 Anak Asuh, Dhini Aminarti: Tantangan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985525/viral-drive-thru-takjil-gratis-antrenya-sudah-dari-jam-2-siang-2tnLzmABul.jpg
Viral Drive Thru Takjil Gratis, Antrenya Sudah dari Jam 2 Siang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement