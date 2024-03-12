Ini 3 Tips Pilih Baju Lebaran Kekinian ala Desainer Hannie Hananto

SELAIN mempersiapkan diri menjalankan ibadah, masyarakat Indonesia juga sudah mulai mempersiapkan baju lebaran. Tentu ada banyak sekali pilihan baju lebaran untuk 2024 ini. Namun, kira-kira baju lebaran seperti apa yang cocok untuk 2024?

Hannie Hananto sebagai seorang desainer selalu update terhadap fashion. Hal ini ia terapkan pada karya-karya barunya. Selain itu, dirinya pun memberikan panduan untuk memilih baju lebaran.

Berikut ini tiga tips memilih baju lebaran yang kekinian ala Hannie Hananto. Simak yuk!

1. Pilih bahan yang nyaman

Bahan nyaman merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam memilih pakaian. Hal ini pun berlaku dalam memilih baju lebaran. Di tengah maraknya bahan print, Hannie Hananto justru mengeluarkan koleksi menggunakan bahan satin bridal dan byblos. Kedua bahan ini bisa menjadi acuan untuk Anda dalam memilih baju lebaran 2024.

"Jadi saya sekarang menggunakan bahan yang lebih mewah gitu, bahannya tuh saya pakai satin bridal tapi yang tidak terlalu tebal gitu. Jadi dikenakan pada saat lebaran itu mewah tapi bagian dalamnya tetap nyaman," kata Hannie Hananto saat ditemui di acara Muffest+ Media Review beberapa waktu lalu.

"Terus ada lagi namanya bahannya byblos ya. Jadi ada tekstur garisnya," katanya.

Semua bahan tersebut baru pertama kali dia gunakan di tahun ini agar koleksi lebarannya tidak pasaran dan tetap memberikan kenyamanan saat dipakai.

2. Perhatikan model

Selain memerhatikan bahan, Hannie Hananto pun menyampaikan pentingnya untuk memerhatikan model baju. Menurutnya, model baju yang cocok untuk lebaran yakni yang memiliki model lurus tidak membentuk tubuh. Contohnya gamis, abaya, dan outer.

3. Perhatikan motif

Adapun hal lain yang perlu diperhatikan yakni motif dari pakaian itu sendiri. Agar terlihat eksklusif, tentu pilihlah motif yang tidak pasaran namun tetap terlihat kekinian.

Hannie Hananto sendiri mengeluarkan koleksi lebaran dengan motif geometrik. Hal ini dipilih olehnya lantaran saat ini terlalu banyak sekali motif floral dan dirinya tidak terlalu suka dengan motif tersebut. Maka dari itu, dirinya mengeluarkan motif geometrik yang kekinian dan tidak terlalu pasaran.