HOME WOMEN FASHION

Sambut Ramadhan, Pasangan Ini Bikin Baju Muslim dari Karung Beras Bulog

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |22:36 WIB
Sambut Ramadhan, Pasangan Ini Bikin Baju Muslim dari Karung Beras Bulog
Pakaian dari karung beras bulog. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASIH ingat dengan pria bernama Anam yang viral pada lebaran 2023 karena menggunakan baju dari gorden? Pria itu kini kembali viral dan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia karena menyambut Ramadan dengan baju dari karung beras bulog.

Hal tersebut tentu menyita perhatian masyarakat. Sebab hal tersebut terlihat aneh dan tidak lazim dilakukan kebanyakan orang.

Mengutip dari Instagram @anam_channel, Selasa (12/3/2024), terdapat dua model baju dari karung bulog. Satu baju untuk perempuan dan satu lagi untuk baju laki-laki. Untuk baju perempuan terdiri dari blouse lengan panjang. Terdapat beberapa tulisan di bagian depan. Mulai dari bacaan beras bulog berwarna biru hingga berat netto 50k berwarna merah.

Sementara bawahannya yakni rok kekinian. Rok panjang tersebut terlihat memiliki tali yang saling terikat di bagian pinggul kanan hingga paha kanan.

Baju Ramadhan

Untuk hijabnya, perempuan dalam foto tersebut terlihat menggunakan kerudung segitiga warna putih. Warna ini senada dengan warna outfit yang terbuat dari bahan karung bulog uang dikenakan. Sementara untuk baju lelaki, terlihat satu setel kemeja dengan celana panjang yang terbuat dari karung bulog.

Ada juga tambahan peci yang terbuat dari bahan yang sama. Dengan outfit serba putih ini, pemilik akun @anam_channel menjelaskan bahwa pakaian tersebut cocok untuk segala rangkaian aktivitas di bulan Ramadan. Termasuk buka puasa bersama.

“Outfit Ramadhan, cocok buat bukber, bisa buat kenyang, bahan: karung bulog,” tulis @anam_channel dalam caption Instagram pribadinya.

Melihat outfit dari Anam, netizen menyatakan jika pakaian tersebut sangatlah mahal. Pasalnya, saat ini harga beras sedang tinggi.

“Outfit mahal,” tulis @mzb*** dalam kolom komentar.

Halaman:
1 2
      
