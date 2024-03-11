Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngabuburit di Ancol Gratis Selama Ramadhan, Cek Caranya di Sini

Rizka Diputra , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:46 WIB
Ngabuburit di Ancol Gratis Selama Ramadhan, Cek Caranya di Sini
Gerbang masuk kawasan wisata Ancol (Foto: MPI/Wiwie Heriyani)
A
A
A

PT PEMBANGUNAN Jaya Ancol Tbk kembali menggratiskan tiket masuk bagi pengunjung yang ingin ngabuburit di Stone Area, Symphony of The Sea, Kawasan Ancol, Jakarta Utara, selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Tiket masuk gratis ini berlaku mulai pukul 17.00-23.00 WIB pada periode 11 Maret sampai 5 April 2024.

"Kami melihat tingginya antusiasme masyarakat menyambut program ini di tahun 2023 sehingga kami hadirkan kembali dengan memberikan lebih banyak acara," ungkap Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Eddy Prastiyo dalam keterangannya.

Acara yang disuguhkan mulai dari talkshow bertema Ramadhan hingga hiburan musik serta makanan dan minuman yang akan melengkapi pengalaman ngabuburit seru di Ancol tahun ini.

Pengunjung Ancol

(Foto: MPI)

Ia menjelaskan, kegiatan ngabuburit itu hadir dalam program Festival Keajaiban Ramadhan yang berlangsung sebulan penuh mulai 9 Maret hingga 9 April 2024 dengan dimeriahkan hiburan musik dan bazar makanan.

Wisatawan dapat dengan mudah menuju lokasi acara, yakni di Stone Area, Symphony of The Sea, yang letaknya dekat dengan Pintu Gerbang Timur Ancol.

Adapun cara mendapatkan tiket gratis ini adalah dengan melakukan pemesanan secara daring melalui situs resmi www.ancol.com.

Telusuri berita women lainnya
