HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Dorong Kuliner Indonesia Tingkatkan Kualitas Sasar Pasar Global

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:03 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peserta program inkubasi kuliner DPSP Borobudur untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas produk sehingga dapat naik kelas dengan menyasar pasar global.

Ia mengatakan dari tiga subsektor ekonomi kreatif penyumbang PDB nasional, kuliner masih berada di posisi ketiga setelah kriya dan fesyen.

"Melalui program inkubasi kuliner ini kita dorong subsektor kuliner, khususnya produk dari peserta inkubasi ini untuk dapat masuk ke dalam ekosistem ekspor," ujar Sandi saat hadir dalam acara Temu Sapa Peserta Inkubasi Kuliner Borobudur, di Jamur Borobudur akhir pekan lalu.

Dirinya menilai potensi subsektor kuliner Indonesia sangat tinggi baik dari konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi industri kuliner mencapai 34 persen terhadap PDB tahun 2023.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara di sisi konsumsi luar negeri, salah satu yang terbesar adalah pasar haji dan umrah yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp65 triliun.

"Sebentar lagi juga kita akan masuk dalam momen Ramadhan dan lebaran di mana subsektor kuliner ini juga akan memiliki banyak peluang penjualan," terang Sandi.

Melalui berbagai materi yang didapatkan peserta dalam program inkubasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para peserta.

"Acara ini kita harapkan dapat semakin mengasah kreativitas dan mengeskalasi penggunaan digitalisasi dalam payung inovasi, adaptasi, dan kolaborasi," tuturnya.

Sementara, Direktur Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf, Yuke Sri Rahayu menjelaskan, program inkubasi kuliner merupakan program dari Kemenparekraf dalam rangka percepatan pertumbuhan usaha di subsektor kuliner melalui pelatihan dan pendampingan selama enam bulan yang kemudian diikuti dengan lokakarya dan business matching.

