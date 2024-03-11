Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Bertemu Perwakilan Qatar Airways di Berlin Perkuat Kerja Sama Pariwisata

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |12:19 WIB
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: dok. Kemenparekraf RI)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo melakukan kunjungan kerja ke Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin, Jerman.

Salah satunya yakni bertemu dengan perwakilan Qatar Airways dalam upaya memperkuat kerja sama sektor parekraf sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Wamenparekraf Angela menjelaskan, pada pertemuan ini dibahas isu-isu strategis antara lain Joint Marketing antara Kemenparekraf dan Qatar Airways yang memiliki rute ke 160 negara di seluruh dunia.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Qatar Airways menyampaikan bahwa mereka menginginkan MoU kerja sama dengan Kemenparekraf yang ditandatangani di Yogyakarta dan berlaku 2 tahun dapat terus ditingkatkan implementasinya dengan berbagai kegiatan joint promotion karena Qatar Airways punya direct flight ke Jakarta, Bali, dan Medan. Joint promotion lebih teknis akan didiskusikan bersama GM Qatar Air di Jakarta,” kata Angela, mengutip laman Kemenparekraf.

Angela mengatakan, pihaknya akan mengatur kerja sama menggelar famtrip travel agent/tour operator (TA/TO) ke Medan dalam waktu dekat.

Hal ini karena penerbangan Qatar Airways yang sampai Januari 2024 telah menambah frekuensi penerbangan rute Bandar Udara Internasional Hamad (DOH), Doha, Qatar, menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu (KNO), Medan, Indonesia menjadi tiga kali sepekan.

