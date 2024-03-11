Kapal Pesiar Terbakar di Kepulauan Seribu, Berikut Faktanya

KAPAL pesiar yang sedang berlayar di perairan barat Pulau Pemagaran, Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, terbakar pada Minggu, 10 Maret 2024 sore.

Video penampakan kebakaran kapal pesiar tersebut terekam oleh sebuah video yang turut dibagikan akun Instagram resmi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

“(Minggu, 10 Maret 2024) Sebuah kapal pesiar di perairan barat Pulau Pemagaran, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara terbakar,” tulis keterangan postingan yang diunggah akun Instagram @humasjakfire.

Menurut keterangan akun tersebut, insiden tersebut awalnya diketahui warga sekitar yang langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran.

(Foto: Instagram/@humasjakfire)

Sebanyak dua unit pemadam kebakaran dan 15 personel dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang melahap bagian kapal pesiar tersebut.

Dalam postingan video tersebut juga dipastikan bahwa operasi pemadaman kebakaran kapal pesiar tersebut berlangsung tepatnya pada pukul 16.56 WIB. Api kemudian berhasil dipadamkan pada pukul 18.10 WIB.

“Kemudian, menindaklanjuti laporan warga, 2 unit dan 15 personel dikerahkan. Pukul 16.56 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian, pukul 18.10 WIB api berhasil dilokalisir dan masuk ke tahap pendinginan,” tulis akun Instagram @humasjakfire.

“Hingga saat ini proses pemadaman masih di tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap,” lanjut keterangan akun tersebut.