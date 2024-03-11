Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Jajaki Kolaborasi Gelar Konser Musik Skala Dunia dengan Singapura

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |09:46 WIB
Sandiaga Jajaki Kolaborasi Gelar Konser Musik Skala Dunia dengan Singapura
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno/Kiri (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menemui Pejabat Menteri Perdagangan Singapura guna menjajaki potensi kolaborasi dalam menghadirkan konser-konser musisi kelas dunia dan event berkelas internasional lainnya di Indonesia.

Sandi mengatakan, pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi antara Indonesia dan Singapura dalam menghadirkan berbagai event berkelas internasional, terutama konser-konser yang menghadirkan musisi kelas dunia.

Karena berkaca dari penyelenggaraan konser penyanyi Taylor Swift di Singapura baru-baru ini, perekonomian Singapura mengalami peningkatan karena pengeluaran para penonton konser ini lima kali lipat lebih besar dibanding wisatawan biasa.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan Indonesia Tourism Fund sebagai penyedia dana pendamping dan insentif bagi pelaku parekraf di Tanah Air.

"Strateginya kita menawarkan insentif khusus bagi para promotor atau event organizer yang akan mendatangkan atraksi internasional di Indonesia," kata dia dikutip dari laman Kemenparekraf.

Insentif ini, lanjut Sandi, tidak terbatas pada penyelenggaraan konser musik saja, namun juga untuk penyelenggaraan event kebudayaan dan olahraga.

Selain insentif, pihaknya akan bekerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk menyiapkan infrastruktur penunjang, digitalisasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pemberantasan calo untuk meningkatkan persaingan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lain dalam menghadirkan event-event berkelas internasional.

