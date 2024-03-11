Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Pesawat Tidak Bisa Mundur Sendiri? Ternyata Ini Alasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:43 WIB
Kenapa Pesawat Tidak Bisa Mundur Sendiri? Ternyata Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

KENAPA pesawat tidak bisa mundur sendiri? Ternyata ini alasannya yang mungkin belum banyak diketahui.

Sebenarnya, pesawat tidak perlu mundur saat akan terbang. Jika sebuah pesawat memang perlu kembali ke parkiran atau hanggar, ia akan berbelok hingga menghadap ke arah tersebut.

Namun, satu-satunya saat ketika pesawat benar-benar perlu mundur adalah ketika mereka mendorong mundur dari gerbangnya alias berada di parkiran bandara.

Lantas mengapa pesawat tidak bisa mundur sendiri? Alasannya yakni tidak memiliki roda gigi seperti mobil Anda.

Namun, ada cara lain yang bisa dilakukan pesawat untuk mundur. Hal ini dapat dilakukan dengan pembalik dorong.

Infografis Bagian Terlarang oleh Penumpang Pesawat

Prosedur ini juga biasa disebut powerback. Untuk menghasilkan tenaga balik, pembalik dorong pada mesin turbin digunakan untuk mengarahkan udara ke depan, bukan ke belakang. Teknik ini juga digunakan untuk membantu pesawat melambat lebih cepat setelah mendarat.

Sayangnya, ada beberapa kelemahan besar dalam penggunaan pembalik dorong. Faktanya, banyak pesawat yang dilarang melakukan hal ini sama sekali saat berada di gerbangnya.

Semburan udara besar yang disebabkan oleh pembalikan dorong dapat menyebabkan puing-puing beterbangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement