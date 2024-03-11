Kenapa Pesawat Tidak Bisa Mundur Sendiri? Ternyata Ini Alasannya

KENAPA pesawat tidak bisa mundur sendiri? Ternyata ini alasannya yang mungkin belum banyak diketahui.

Sebenarnya, pesawat tidak perlu mundur saat akan terbang. Jika sebuah pesawat memang perlu kembali ke parkiran atau hanggar, ia akan berbelok hingga menghadap ke arah tersebut.

Namun, satu-satunya saat ketika pesawat benar-benar perlu mundur adalah ketika mereka mendorong mundur dari gerbangnya alias berada di parkiran bandara.

Lantas mengapa pesawat tidak bisa mundur sendiri? Alasannya yakni tidak memiliki roda gigi seperti mobil Anda.

Namun, ada cara lain yang bisa dilakukan pesawat untuk mundur. Hal ini dapat dilakukan dengan pembalik dorong.

Prosedur ini juga biasa disebut powerback. Untuk menghasilkan tenaga balik, pembalik dorong pada mesin turbin digunakan untuk mengarahkan udara ke depan, bukan ke belakang. Teknik ini juga digunakan untuk membantu pesawat melambat lebih cepat setelah mendarat.

Sayangnya, ada beberapa kelemahan besar dalam penggunaan pembalik dorong. Faktanya, banyak pesawat yang dilarang melakukan hal ini sama sekali saat berada di gerbangnya.

Semburan udara besar yang disebabkan oleh pembalikan dorong dapat menyebabkan puing-puing beterbangan.