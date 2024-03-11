Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Berlin, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Jajaki Kerja Sama Pariwisata dengan Jerman

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |07:41 WIB
Sambangi Berlin, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Jajaki Kerja Sama Pariwisata dengan Jerman
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo/Kiri (Foto: dok. Kemenparekraf RI)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menemui perwakilan dari Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Perlindungan Iklim (Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz/BMWK) Jerman guna membahas potensi kerja sama sektor parekraf antara Indonesia dan Jerman.

Saat bertemu dengan Koordinator Federal Ekonomi Maritim dan Pariwisata BMWK, Dieter Gerald Janecak di sela-sela pameran ITB Berlin, Angela menyebut, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu terkait publikasi dan promosi pariwisata, investasi di bidang pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata.

"Kemenparekraf RI menaungi enam politeknik pariwisata dan di Poltekpar Bali ada kurikulum bahasa Jerman. Oleh karena itu, kami ingin menjalin kerja sama dalam pertukaran pelajar dan pengajar dengan institusi pendidikan yang ada di Jerman, sehingga ke depan kami bisa menghadirkan kurikulum bahasa Jerman di lima politeknik pariwisata lainnya yang ada di bawah koordinasi Kemenparekraf," kata Angela, mengutip website Kemenparekraf.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Selain penguatan kolaborasi pengembangan SDM, kata Angela, pertemuan ini juga membahas penguatan kerja sama di sektor ekonomi kreatif.

Di mana, pada 2018, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menjalin kerja sama dengan German Accelerator Southeast Asia yang dikelola oleh Start2 Group dan dibiayai oleh BMWK.

"Kerja sama ini diharapkan dapat semakin kuat dalam upaya memajukan sektor ekonomi kreatif Indonesia dan Jerman," sebutnya.

