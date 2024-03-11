Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Keuntungan Berwisata ke Bali saat Momen Nyepi, Hadirkan Pengalaman Berkesan

Rizka Diputra , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |07:27 WIB
5 Keuntungan Berwisata ke Bali saat Momen Nyepi, Hadirkan Pengalaman Berkesan
Ilustrasi (Foto: Instagram/@window.seats.travel)
A
A
A

BALI selalu menjadi destinasi favorit turis baik domestik maupun mancanegara. Hal itu dikarenakan daya tarik Pulau Dewata yang tak pernah sirna. Selain keindahan alamnya, Bali yang kaya akan tradisi dan budaya jad magnet tersendiri bagi turis mancanegara untuk datang.

Bali akan terasa lebih istimewa setiap tiba hari raya Nyepi. Mulai sejak malam menjelang Nyepi, hingga berakhir keesokan harinya, tentu momen ini akan sangat mengesankan.

Kendati nyaris seluruh aktivitas dibatasi pada saat perayaan Nyepi, mengunjungi Bali saat umat Hindu melaksanakan ritual Tahun Baru Saka tetap tetap hal yang patut dicoba. Nah, berikut lima keuntungan berwisata ke Bali saat momen Nyepi, sebagaimana dikutip dari Wego.

1. Pemandangan malam penuh bintang

Bagi pencinta astrofotografi, mengunjungi Bali saat Nyepi akan sangat menyenangkan. Pasalnya, nihilnya aktivitas sepanjang hari membuat polusi udara berkurang.

Hal itulah yang membuat bintang di langit terlihat semakin terang di malam hari karena tidak tertutup polusi.

Menatap bintang dari balkon atau teras kamar hotel dengan mata telanjang pun menjadi aktivitas sangat menyenangkan bukan? Jangan lupa untuk mendokumentasikan momen spesial ini loh ya.

Infografis Wisata Tabanan, Bali

2. Menikmati udara lebih segar

Udara segar bebas polusi di Bali hanya bisa dirasakan setelah Nyepi. Setelah perayaan Nyepi berakhir, Anda akan merasakan sendiri segarnya udara Bali yang tidak terkontaminasi kendaraan bermotor selama kurang lebih 24 jam. Sungguh pengalaman langka yang sangat istimewa.

3. Paket promo hotel

Selama perayaan Nyepi satu hari, umat Hindu Bali dilarang melakukan empat hal yakni Amati Geni (pantang menyalakan api), Amati Karya (tidak melakukan aktivitas bekerja), Amati Lelanguan (pantang menghibur diri), dan Amati Lelungaan (pantang bepergian keluar rumah).

Pendatang, baik warga non-Hindu di Bali atau wisatawan pun wajib mematuhi aturan tersebut.

Nah, agar tamu tetap merasa nyaman, hotel-hotel di Bali biasanya menawarkan paket promo menginap saat Nyepi.

Promo ini biasanya juga dilengkapi potongan harga khusus untuk aktivitas menarik yang bisa dilakukan di dalam area hotel, seperti kelas yoga atau paket spa. Namun, hal ini tentunya tergantung kebijakan masing-masing hotel.

Halaman:
1 2
      
