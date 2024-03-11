Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pawai Obor, Tradisi Sambut Ramadhan di Polewali Mandar yang Tetap Lestari

Huzair Zainal , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |06:15 WIB
Pawai Obor, Tradisi Sambut Ramadhan di Polewali Mandar yang Tetap Lestari
Tradisi pawai obor sambut Ramadhan (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
BERAGAM tradisi dilakukan masyarakat muslim Tanah Air dalam menyambut bulan suci Ramadhan, tak terkecuali warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ratusan orang dari berbagai usia di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memeriahkan pawai obor dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1445 Hijriah. Pawai obor itu diikuti sekitar 500 orang warga Kelurahan Sulewatan, Kecamatan Polewali.

Mereka nampak antusias mengikuti pawai obor sebagai tradisi menyambut bulan suci. Ratusan obor diarak keliling mulai dari ujung kampung hingga perbatasan kelurahan.

Di sepanjang jalan juga terlihat warga antusias menonton. Mereka bahkan rela berdiri sepanjang lima kilometer untuk menyaksikan tradisi tahunan itu.

Pawai Obor

(Foto: Huzair/MPI)

Meski sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyelesaikan arak-arakan itu hingga sejauh lima kilometer.

"Kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antar pemuda dalam menyambut bulan suci Ramadhan," ujar Lurah Sulewatang, Muhammad Irsal Ramadan kepada MNC Portal.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana, Nasrullah berujar bahwa pihaknya akan terus mengarahkan para pemuda dan remaja agar terus menjaga keimanan mereka untuk senantiasa melaksanakan kegiatan bermanfaat selama buln Ramadhan ini.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat yang dilaksanakan Minggu, 10 Maret 2024 malam.

