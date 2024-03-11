Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Terlengkap! 100 Warna Kain Knitto yang Jadi Primadona, Favorit Kamu yang Mana?

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |11:05 WIB
Terlengkap! 100 Warna Kain Knitto yang Jadi Primadona, Favorit Kamu yang Mana?
Knitto Textile menydiakan kain Cotton Combed 30s dengan lebih 100 pilihan warna (Fotp: Dok Ist)
A
A
A

jakarta-Sudah bukan rahasia lagi, bahwa tren dalam industri fashion datang dan pergi silih berganti. Khususnya untuk baju kaos, yang kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan musim, pengaruh budaya pop, hingga kemajuan teknologi. Perubahan ini menuntut pelaku bisnis clothing untuk lincah berinovasi, terutama dalam desain dan pemilihan warna, agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen.

Seberapa Besar Pengaruh Tren Warna Baju terhadap Penjualan?

Menurut McKinsey Insights, dalam sebuah report yang dirilis baru-baru ini, kecepatan untuk menangkap dan mengimplementasikan tren warna terkini menjadi kunci sukses dalam industri fashion. Pelaku bisnis yang mampu mengadaptasi desainnya dengan cepat, terutama berdasarkan tren warna terbaru, cenderung lebih berhasil menarik perhatian konsumen.

Strategi yang tepat lantas dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan ini. Muncul pertanyaan, seperti bagaimana caranya untuk terus tanggap terhadap tren industri? Lalu, yang tidak kalah penting, supplier bahan kaos mana yang bisa mengakomodasi kebutuhan yang akan terus berganti?

 BACA JUGA:

Warna Best Seller Cotton Combed 30s dari Knitto Textile

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/1/3191266//ilustrasi_galon_lanjut_usia-IAS3_large.jpg
KKI dan BPKN Imbau Konsumen Tolak dan Laporkan Peredaran Galon Lanjut Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement