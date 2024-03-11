Terlengkap! 100 Warna Kain Knitto yang Jadi Primadona, Favorit Kamu yang Mana?

jakarta-Sudah bukan rahasia lagi, bahwa tren dalam industri fashion datang dan pergi silih berganti. Khususnya untuk baju kaos, yang kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan musim, pengaruh budaya pop, hingga kemajuan teknologi. Perubahan ini menuntut pelaku bisnis clothing untuk lincah berinovasi, terutama dalam desain dan pemilihan warna, agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen.

Seberapa Besar Pengaruh Tren Warna Baju terhadap Penjualan?

Menurut McKinsey Insights, dalam sebuah report yang dirilis baru-baru ini, kecepatan untuk menangkap dan mengimplementasikan tren warna terkini menjadi kunci sukses dalam industri fashion. Pelaku bisnis yang mampu mengadaptasi desainnya dengan cepat, terutama berdasarkan tren warna terbaru, cenderung lebih berhasil menarik perhatian konsumen.

Strategi yang tepat lantas dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan ini. Muncul pertanyaan, seperti bagaimana caranya untuk terus tanggap terhadap tren industri? Lalu, yang tidak kalah penting, supplier bahan kaos mana yang bisa mengakomodasi kebutuhan yang akan terus berganti?

BACA JUGA:

Warna Best Seller Cotton Combed 30s dari Knitto Textile