HOME WOMEN LIFE

Ayah Audrey Vanessa Hadir di India, Beri Dukungan untuk Sang Putri

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:12 WIB
Ayah Audrey Vanessa Hadir di India, Beri Dukungan untuk Sang Putri
Audrey Vanessa di gelaran Miss World 2024. (Foto: MNC Channel)
A
A
A

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa berhasil masuk ke babak Top 40 Miss World 2024 pada Sabtu 9 Maret 2024. Hadir langsung ke Mumbai, India, orangtua Audrey turut memberikan dukungan dan semangat untuk sang putri.

Saat bertemu sang putri, ayah dan ibunda Audrey langsung menghampiri dan memberikan ucapan bangga pada dirinya. Ayah Audrey, Rudy Susilo pun memberikan semangat untuk putrinya yang sudah melangkah sejauh ini di Miss World 2024.

“Tetap semangat, Tuhan selalu memberkatimu,” tutur Rudy pada Audrey dalam wawancara eksklusif bersama MNC Channel.

Audrey Vanessa

Tak hanya kedua orangtua, tapi ada juga nenek, tante, hingga paman Audrey yang terbang menuju India hanya untuk memberi dukungan penuh kepada Miss Indonesia itu. Hadirnya sanak keluarga Audrey membuatnya begitu bahagia. Audrey pun berterima kasih untuk dukungan yang dia dapat dari keluarga tercintanya.

“Aku di sini bersama pendukung terbaikku, Terima kasih sudah jadi bagian penting dalam hidupku, dan selalu ada untukku di setiap perjalananku,” kata Audrey.

Audrey mengatakan perjalanannya belum berakhir sampai di sini. Audrey berharap keluarga tercintanya bisa selalu memberikan dukungan penuh untuk setiap perjalanan kariernya.

Halaman:
1 2
      
