Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Komentar Audrey Vanessa soal Miss Republik Ceko Menang Gelar Miss World 2024: Dia Layak!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:04 WIB
Komentar Audrey Vanessa soal Miss Republik Ceko Menang Gelar Miss World 2024: Dia Layak!
Audrey Vanessa. (Foto: MNC)
A
A
A

AUDREY Vanessa turut memberi ucapan selamat dan kebangaannya kepada Miss Republik Ceko Krystyna Pyszková yang berhasil terpilih dan dinobatkan sebagai Miss World 2024.  

Menurut Audrey, Krystyna Pyszková pantas alias layak mendapatkan mahkota biru yang diraihnya di malam final Miss World di Jio World Convention Centre, Mumbai, India, pada Sabtu malam, (9/3/2024).

“Aku sangat bangga. Dia pantas memenangkan gelar Miss World 2024,” ujar Vanessa, saat diwawancara usai perhelatan Final Miss World 2024. 

Audrey lantas membeberkan alasan, mengapa menurutnya Miss Republik Ceko, Krystyna Pyszková pantas memenangkan gelar Miss World 2024. Salah satunya yakni karena project yang dijalankannya. 

“Tentu saja Christina Miss Republik Ceko pantas mendapatkan mahkota Miss World 2024, karena dia bekerja keras di projectnya, dan dia cinta dengan banyak orang, selamat Christina, kamu pantas mendapatkannya,” tutur Audrey. 

Audrey juga turut mengungkapkan kebanggaannya terhadap seluruh kontestan Miss World 2024 yang telah sama-sama berjuang bersamanya dari masa karantina hingga malam final. 

“Aku sangat bangga dengan semua perempuan yang ada di sini, kakak-kakak kontestan Miss World 2024 lainnya. Semuanya sangat bertalenta dan sangat cantik-cantik,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement