Komentar Audrey Vanessa soal Miss Republik Ceko Menang Gelar Miss World 2024: Dia Layak!

AUDREY Vanessa turut memberi ucapan selamat dan kebangaannya kepada Miss Republik Ceko Krystyna Pyszková yang berhasil terpilih dan dinobatkan sebagai Miss World 2024.

Menurut Audrey, Krystyna Pyszková pantas alias layak mendapatkan mahkota biru yang diraihnya di malam final Miss World di Jio World Convention Centre, Mumbai, India, pada Sabtu malam, (9/3/2024).

“Aku sangat bangga. Dia pantas memenangkan gelar Miss World 2024,” ujar Vanessa, saat diwawancara usai perhelatan Final Miss World 2024.

Audrey lantas membeberkan alasan, mengapa menurutnya Miss Republik Ceko, Krystyna Pyszková pantas memenangkan gelar Miss World 2024. Salah satunya yakni karena project yang dijalankannya.

“Tentu saja Christina Miss Republik Ceko pantas mendapatkan mahkota Miss World 2024, karena dia bekerja keras di projectnya, dan dia cinta dengan banyak orang, selamat Christina, kamu pantas mendapatkannya,” tutur Audrey.

Audrey juga turut mengungkapkan kebanggaannya terhadap seluruh kontestan Miss World 2024 yang telah sama-sama berjuang bersamanya dari masa karantina hingga malam final.

“Aku sangat bangga dengan semua perempuan yang ada di sini, kakak-kakak kontestan Miss World 2024 lainnya. Semuanya sangat bertalenta dan sangat cantik-cantik,” ungkapnya.