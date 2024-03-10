MISS Republik Ceko Krystyna Pyszková dinobatkan sebagai Miss World 2024. Predikat bergengsi itu punya makna tersendiri untuknya.
Menurut video Instastory yang diunggah di akun resmi Miss World, @missworld, Krystyna Pyszková bercerita kalau title Miss World 2024 berarti besar bukan hanya untuknya, tapi juga bagi anak-anak di seluruh dunia.
"Title Miss World 2024 ini sangat berarti bagi saya, karena saya bukan hanya mewakili diri sendiri, negara, keluarga, atau para pendukung tapi juga mewakili banyak anak-anak yang saya tanggung dalam proyek Beauty With a Purpose (BWAP)," kata Krystyna Pyszková dikutip MNC Portal, Minggu (10/3/2024).
Perempuan berusia 24 tahun itu pun yakin bahwa melalui platform Miss World, dirinya akan merealisasikan mimpinya yang tertuang dalam proyek BWAP.