Krystyna Pyszkova Sebut Gelar Miss World 2024 Sangat Berarti Baginya

MISS Republik Ceko Krystyna Pyszková dinobatkan sebagai Miss World 2024. Predikat bergengsi itu punya makna tersendiri untuknya.

Menurut video Instastory yang diunggah di akun resmi Miss World, @missworld, Krystyna Pyszková bercerita kalau title Miss World 2024 berarti besar bukan hanya untuknya, tapi juga bagi anak-anak di seluruh dunia.

"Title Miss World 2024 ini sangat berarti bagi saya, karena saya bukan hanya mewakili diri sendiri, negara, keluarga, atau para pendukung tapi juga mewakili banyak anak-anak yang saya tanggung dalam proyek Beauty With a Purpose (BWAP)," kata Krystyna Pyszková dikutip MNC Portal, Minggu (10/3/2024).

Perempuan berusia 24 tahun itu pun yakin bahwa melalui platform Miss World, dirinya akan merealisasikan mimpinya yang tertuang dalam proyek BWAP.