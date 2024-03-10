Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Krystyna Pyszkova Sebut Gelar Miss World 2024 Sangat Berarti Baginya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |10:31 WIB
Krystyna Pyszkova Sebut Gelar Miss World 2024 Sangat Berarti Baginya
Miss World 2024 Krystyna Pyszková. (Foto: Youtube)
A
A
A

MISS Republik Ceko Krystyna Pyszková dinobatkan sebagai Miss World 2024. Predikat bergengsi itu punya makna tersendiri untuknya.

Menurut video Instastory yang diunggah di akun resmi Miss World, @missworld, Krystyna Pyszková bercerita kalau title Miss World 2024 berarti besar bukan hanya untuknya, tapi juga bagi anak-anak di seluruh dunia.

"Title Miss World 2024 ini sangat berarti bagi saya, karena saya bukan hanya mewakili diri sendiri, negara, keluarga, atau para pendukung tapi juga mewakili banyak anak-anak yang saya tanggung dalam proyek Beauty With a Purpose (BWAP)," kata Krystyna Pyszková dikutip MNC Portal, Minggu (10/3/2024).

Miss World

Perempuan berusia 24 tahun itu pun yakin bahwa melalui platform Miss World, dirinya akan merealisasikan mimpinya yang tertuang dalam proyek BWAP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement