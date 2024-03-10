Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Prestasi Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa di Miss World 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |01:34 WIB
5 Prestasi Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa di Miss World 2024
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: HITS Record)
A
A
A

MALAM final Miss World 2024 baru saja usai digelar meriah, Sabtu (8/9/2024) malam. Kontes kecantikan ini digelar di Mumbai, India, tepatnya di Jio World Convention Centre yang merupakan venue pertemuan terbesar di India.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Sabtu (8/9/2024), acara dibuka oleh penampilan dari beberapa musisi India. Mulai dari Neha, Tony, Shaan, hingga Ann Singh.

Penampilan mereka kemudian diiringi oleh ratusan penari yang merupakan para kontestan Miss World 2024 yang melenggang cantik dalam balutan kostum parade khas negara mereka masing-masing.

 BACA JUGA:

Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa sendiri terlihat mengenakan busana khas suku Dayak dari Kalimantan Barat. Meski tidak keluar sebagai pemenang, namun Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa sukses menorehkan berbagai raihan prestasi.

Apa saja? Berikut rangkuman sederet prestasi Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa selama masa karantina hingga final Miss World 2024.

 BACA JUGA:

1. Fast Track Beauty With a Purpose (BWAP): Indonesia diketahui sukses menjadi 10 besar finalis, alias Top 10 dari sekira total 112 finalis Miss World. Audrey Vanessa berhasil membawa Indonesia masuk jadi Top 10 untuk Fast Track Beauty With a Purpose (BWAP) tersebut dengan membawa project sosial “Break the Silence”, proyek sosial terkait pendidikan anak-anak usia sekolah yang Audrey lakukan di kota Manado.

2. Fast Track Talent: Audrey juga sukses membawa nama Indonesia harum di ajang ini dengan membawa Indonesia masuk jadi Top 23 teratas untuk Fast Track Talent atau bakat, bersama finalis dari 22 negara lainnya seperti India, Mongolia.

Halaman:
1 2
      
