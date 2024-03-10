Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Lengkap Krystyna Pyszkova, Juara Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |01:08 WIB
Profil Lengkap Krystyna Pyszkova, Juara Miss World 2024
Krystyna Pyszkova Miss World 2024, (Foto: Instagram @missworld)
A
A
A

MISS Republik Ceko, Krystyna Pyszková berhasil memboyong mahkota kemenangan Miss World 2024 malam ini, Sabtu (9/3/2024) waktu India. Krystyna bersaing dengan Miss Lebanon, Yasmina Zaytoun saat nama mereka diumumkan di babak Top 2.

Momen kemenangan Krystyna disambut riuh para penonton. Miss World 2022, Karolina Bielawska pun hadir untuk menyerahkan gelar dan mahkota Miss World 2024 untuk Krystyna.

Berhasil meraih gelar Miss World 2024, Krystyna Pyszková kini menjadi sorotan publik. Lantas, seperti apa profil dari sosok Krystyna Pyszková, Miss World yang ke-71 ini? Yuk simak melansir situs resmi Miss World, Minggu (10/3/2024)

 BACA JUGA:

Sebelum melenggang di ajang beauty pageant, Krystyna merupakan seorang model. Dia mendirikan Yayasan Krystyna Pyszko dan terus mendukung pekerjaan di sana. Dari sisi pendidikan, Krystyna tak tanggumg-tanggung. Ia diketahui belajar dua gelar di bidang Hukum dan Administrasi Bisnis.

 BACA JUGA:

Wanita 24 tahun ini juga memiliki rasa sosialisasi yang tinggi. Momen yang paling membanggakan baginya adalah membuka sekolah bahasa Inggris untuk anak-anak kurang mampu di Tanzania di mana ia juga menjadi sukarelawan.

Halaman:
1 2
      
