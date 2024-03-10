Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Imbau Masyarakat Cegah dan Deteksi Dini Obesitas, Hindari Komplikasi Serius

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |01:37 WIB
Kemenkes Imbau Masyarakat Cegah dan Deteksi Dini Obesitas, Hindari Komplikasi Serius
Cara mencegah obesitas. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OBESITAS merupakan gangguan malnutrisi yang masih bisa dicegah sejak anak masih berada di dalam kandungan. Obesitas pada anak dicegah dengan memastikan ibu hamil menerima nutrisi yang baik sebelum dan selama periode kehamilan.

Menurut Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Ngabila Salama, calon ibu hamil harus menjaga asupan nutrisi yang baik sesuai isi piringku agar mencegah malnutrisi baik underweight (gizi kurang) ataupun overweight (gizi berlebih).

“Deteksi dini bisa dilakukan dengan mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT) secara berkala mandiri minimal per enam bulan dengan menggunakan rumus berat badan dalam Kg dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan atau BB/(TB x TB),” kata Ngabila dikutip dari keterangan tertulisnya yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (10/3/2024).

Obesitas

Menurutnya, klasifikasi orang Asia dan Indonesia dikatakan obesitas jika IMT lebih dari 25, overweight jika IMT 23-24,9, normal jika IMT 18,5-22,9, dan underweight jika IMT kurang dari 18,5. Untuk itu, dia mengatakan pencegahan obesitas harus dilakukan. Karena jika tidak diatasi, maka obesitas dapat berimbas pada komplikasi berbagai penyakit kronis lainnya.

“Cegah komplikasi obesitas untuk mencegah berbagai komplikasi penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, sakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, dan lain-lain,” ucap Ngabila.

Tidak hanya itu, Ngabila juga menambahkan ada beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan masyarakat sebagai langkah pencegahan obesitas, ia menyebut cara itu dengan pola hidup sehat CERDIK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement