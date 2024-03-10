Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Lumpia Goreng Isi Ayam Sayur, Cocok untuk Buka Puasa

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |19:40 WIB
Resep Lumpia Goreng Isi Ayam Sayur, Cocok untuk Buka Puasa
Resep lumpia goreng isi ayam sayur. (Foto: YouTube @Devina Hermawan)
A
A
A

CAMILAN lumpia goreng sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Rasanya yang gurih dengan isian yang padat tentu akan membuat siapapun yang memakannya menjadi ketagihan.

Nah bagi Anda yang ingin membuat gorengan yang berbeda dari biasanya, menu ini cocok untuk disantap bersama keluarga ataupun teman. Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang digunakan juga sehat lho.

Lantas penasaran dengan cara pembuatan lumpia ayam ini? Merangkum dari Channel YouTube Chef Devina Hermawan, Minggu (10/3/2024), berikut resep lumpia goreng isi ayam sayur.

Resep Spring Roll (20 pcs)

Bahan marinasi:

250 gr paha ayam fillet

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

2 sdm gula palem

½ sdt kaldu jamur

Lumpia

1 sdt minyak wijen

Bahan lainnya:

2 sdm Anchor Unsalted Butter

1 sdm minyak

2 batang daun bawang

150 gr wortel

150 gr lobak

100 gr jamur kuping

2 sdt kecap ikan

¼ sdt merica

Pelengkap:

Sambal bangkok

Head lettuce

Kulit spring roll untuk membungkus

Halaman:
1 2
      
