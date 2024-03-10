Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cicipi Perpaduan Kuliner Nusantara dan Timur Tengah di Jakarta, Cocok untuk Buka Puasa

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |14:25 WIB
Cicipi Perpaduan Kuliner Nusantara dan Timur Tengah di Jakarta, Cocok untuk Buka Puasa
Menu buka puasa. (Foto: MPI)
A
A
A

MOMEN buka puasa menjadi waktu yang sangat spesial untuk seluruh umat muslim. Biasanya ada banyak sekali makanan yang ingin dicicipi ketika waktu berbuka tiba. Rasanya tidak sabar melahap semua makanan lezat setelah seharian menahan lapar dan haus. 

Salah satu makanan yang tidak boleh terlewatkan kala waktu berbuka yakni hidangan nusantara dan Timur Tengah. Perpaduan makanan dari dua daerah tersebut akan membuat buka puasa terasa lebih bermakna.

Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali makanan yang sangat lezat. Maka tidak heran jika masyarakat Indonesia pasti tidak bisa lepas dari hidangan nusantara untuk berbuka puasa. Mulai dari gorengan, kolak pisang, hingga berbagai macam es kerap dicicipi oleh masyarakat Indoensia saat buka puasa. 

Menu buka puasa

Namun, mencicipi makanan khas Timur Tengah juga akan memberikan nuansa baru dalam berbuka. Timur Tengah menjadi daerah yang sangat kental dengan agama Islam. Mereka memiliki hidangan yang sangat khas. Seperti nasi briyani, kambing guling, hingga kebab. 

Dengan mencicipi makanan Timur Tengah, maka Anda dapat merasakan seperti buka puasa langsung di negara-negara islami yang ada di dunia. Tentu hal ini membuat Ramadan semakin terasa bermakna karena bisa merasakan nuansa Timur Tengah di Jakarta.

Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak suka dengan hidangan Timur Tengah. Menariknya kelezatan hidangan nusantara dan timur tengah bisa dinikmati secara bersamaan di Best Western Hotel, Senayan Trade Center Jakarta. Seluruh koki andal siap menghidangkan perpaduan makanan nusantara dan Timur Tengah yang bikin nagih. 

“Kita racikkan, chef kita sudah sangat-sangat paham khususnya meracik menu-menu Timur Tengah ini. Salah satunya yakni nasi briyani,” Cik Ahmad Bays selaku Assistant Director Sale and Marketing Communication Best Western Hotel, Jumat (8/3/2024). 

“Nah nasi briyani itu kita ada beberapa racikan bumbu-bumbu Indonesia, rasa rempahnya,” lanjutnya. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
