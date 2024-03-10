India Tuan Rumah Miss World 2024 Gagal Lolos Top 4

MISS India, Sini Shetty, tuan rumah dari Miss World 2024 gagal lolos ke babak Top 4. Langkah Sini mala mini sayangnya harus terhenti di Top 8.

Saat diumumkan, India dan Lebanon bergandengan tangan menunggu siapa dari mereka yang akan lolos ke tahap Top 4. Sayangnya, India harus kalah dari Miss Lebanon, Yasmina Zaytoun.

Meski gagal masuk Top 4, Sini tetap menampilkan senyumnya dan memberi pelukan hangat untuk Yasmina yang berhasil melaju ke babak selanjutnya.

Miss Lebanon pun berhasil bergabung dengan ketiga kontestan lainnya yakni Miss Trinidad & Tobego, Miss Boswana dan Miss Republik Ceko. Top 4 ini akan melanjutkan perjalanan mereka menuju Top 2.

Sebelumnya, penentuan Top 4 dilakukan dengan para kontestan Top 8 menjawab pertanyaan dari pembaca acara, Karan Johar dan Megan Young.

Isu yang ditanyakan terkait dengan masalah perempuan, keberlanjutan dan kelestarian Bumi, kesehatan perempuan, dan peran perempuan di media sosial.

