Makin Panas! Ini Dia Top 4 Miss World 2024

PAGELARAN ajang Miss World 2024 semakin panas. Dimulai dari 112 kontestan, para peserta pun semakin dikerucutkan dan kini sudah sampai di tahap Top 4 dan selangkah lagi menuju pengumuman kemenangan Miss World 2024.

Setelah babak Top 40 diumumkan, persaingan para kontestan pun semakin ketat untuk memperebutkan mahkota Miss World ke-71 ini. Para peserta kemudian dikerucutkan menjadi Top 12, Top 8 hingga Top 4.

Sebelumnya, Top 8 berhasil diraih oleh Boswana, Uganda, Republik Ceko, Inggris, India, Lebanon, Brasil dan Trinidad & Tobego.

BACA JUGA:

Kontestan yang berhasil masuk Top 4 ini sebelumnya diberikan pertanyaan oleh sang pembawa acara, Karan Johar dan Megan Young.

BACA JUGA:

Isu yang ditanyakan terkait dengan masalah perempuan, keberlanjutan dan kelestarian Bumi, kesehatan perempuan, dan peran perempuan di media sosial. Berikut adalah kontestan yang terpilih menjadi Top 4 Miss World ke-71.