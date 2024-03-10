Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Makin Panas! Ini Dia Top 4 Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |00:23 WIB
Makin Panas! Ini Dia Top 4 Miss World 2024
Top 4 Miss World 2024, (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

PAGELARAN ajang Miss World 2024 semakin panas. Dimulai dari 112 kontestan, para peserta pun semakin dikerucutkan dan kini sudah sampai di tahap Top 4 dan selangkah lagi menuju pengumuman kemenangan Miss World 2024.

Setelah babak Top 40 diumumkan, persaingan para kontestan pun semakin ketat untuk memperebutkan mahkota Miss World ke-71 ini. Para peserta kemudian dikerucutkan menjadi Top 12, Top 8 hingga Top 4.

Sebelumnya, Top 8 berhasil diraih oleh Boswana, Uganda, Republik Ceko, Inggris, India, Lebanon, Brasil dan Trinidad & Tobego.

Kontestan yang berhasil masuk Top 4 ini sebelumnya diberikan pertanyaan oleh sang pembawa acara, Karan Johar dan Megan Young.

Isu yang ditanyakan terkait dengan masalah perempuan, keberlanjutan dan kelestarian Bumi, kesehatan perempuan, dan peran perempuan di media sosial. Berikut adalah kontestan yang terpilih menjadi Top 4 Miss World ke-71.

Halaman:
1 2
      
