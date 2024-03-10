5 Inspirasi Baju Lebaran Mewah, Tampil Nyentrik saat Idul Fitri

SETIAP orang memiliki keinginan punya baju baru di hari raya Idul Fitri. Beberapa orang ingin merayakan hari kemenangan dengan outfit yang mewah. Apakah Anda demikian?

Jika Anda masih merasa bingung untuk memilih outfit mewah untuk lebaran, MNC Portal merangkum beberapa outfit modest fashion terlihat mewah dalam Modinity Fashion Parade 2024 yang digelar di Grand Ballroom InterContinental Hotel Jakarta Pondok Indah.

Ada banyak pilihan gaya dan warna yang dapat disesuaikan dengan gaya dan keinginan Anda. Simak yuk!

Gamis berbahan sequin

Untuk tampil mewah saat lebaran, cobalah untuk memakai gamis berbahan sequin. Bahan ini membuat Anda tampil berkilau karena payet dan manik-manik di seluruh bagian kainnya. Jika tidak ingin terlalu berkilau, Anda bisa menambahkan outer bermotif yang memiliki bahan katun.

Gamis silk polos

Penampilan yang mewah juga bisa didapat lewat gamis berbahan silk polos. Kilauan di seluruh bagian gaun membuat penampilan terkesan elegan dan glamour. Cobalah untuk memilih gamis dengan model raffle pada bagian pundak agar menambah kesan mewah pada penampilan Anda.

Dress silk pattern

Jika menurut Anda pakaian dengan bahan silk polos membuat penampilan terlalu datar, cobalah untuk menggunakan dress berbahan silk yang dipenuhi dengan pattern. Outfit ini tentu terlihat lebih meriah.