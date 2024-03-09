MALAM final Miss World 2024 berlangsung sukses di Jio World Convention Centre, Mumbai, India, Sabtu (9/3/2024). 112 kontestan dari seluruh dunia membuka malam puncak ini dengan semarak dan penuh kemeriahan.
Setelah pengumuman Top 40 Miss World 2024, kontestan kembali disaring menjadi Top 12. Kontestan yang tersisa ini akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk menentukan siapa akan melangkah ke Top 8, Top 4, hingga Top 2.
Berikut kontestan yang melangkah ke Top 12 Miss World 2024:
Miss Brasil
Miss Republik Dominikan
Miss Trinidad & Tobego
Miss Boswana
Miss Mauritius
Miss Uganda
Miss Republik Ceko
Miss Inggris
Miss Spanyol
Miss Australia
Miss India
Miss Lebanon