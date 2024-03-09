Ini Dia Daftar Top 12 Miss World 2024

MALAM final Miss World 2024 berlangsung sukses di Jio World Convention Centre, Mumbai, India, Sabtu (9/3/2024). 112 kontestan dari seluruh dunia membuka malam puncak ini dengan semarak dan penuh kemeriahan.

Setelah pengumuman Top 40 Miss World 2024, kontestan kembali disaring menjadi Top 12. Kontestan yang tersisa ini akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk menentukan siapa akan melangkah ke Top 8, Top 4, hingga Top 2.

BACA JUGA:

Berikut kontestan yang melangkah ke Top 12 Miss World 2024:

BACA JUGA:

Miss Brasil

Miss Republik Dominikan

Miss Trinidad & Tobego

Miss Boswana

Miss Mauritius

Miss Uganda

Miss Republik Ceko

Miss Inggris

Miss Spanyol

Miss Australia

Miss India

Miss Lebanon