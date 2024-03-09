Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perjalanan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Masuk Top 10 Beauty With A Purpose Miss World 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |23:06 WIB
Perjalanan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Masuk Top 10 Beauty With A Purpose Miss World 2024
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 di Miss World 2024, (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

MISS Brasil, Leticia Frota malam ini, Sabtu (9/3/2024) diumumkan menjadi pemenang Beauty With A Purpose Miss World 2024. Gelar tersebut ia raih setelah masuk dalam 4 besar pemenang gelar tersebut.

Meski begitu, Indonesia tetap harus perlu berbangga. Pasalnya, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa sebelumnya juga telah sukses masuk dalam 10 besar pemenang gelar Beauty With A Purpose.

Fast Track kategori Beauty With a Purpose menjadi salah satu rangkaian dari penilaian ajang kecantikan Miss World. Beauty With a Purpose menjadi salah satu penilaian paling penting di Miss World yang berisikan projek sosial yang dilakukan oleh para kontestan Miss World.

 BACA JUGA:

Perwakilan Miss Indonesia telah beberapa kali menjadi pemenang untuk Fast Track kategori Beauty With a Purpose. Audrey Vanessa mengusung proyek kampanye sosial yang bertajuk “Break the Silence”. Kampanye ini difokuskan pada isu pelecehan seksual dan tindakan kekerasan yang dialami wanita dan anak-anak.

 BACA JUGA:

Melalui hal tersebut Audrey memulai perjalanan kampanye “Break the Silence” di Kota Manado yang juga menjadi kampung halamannya. Audrey terjun langsung untuk mengedukasi 300 siswa SMP dan 100 siswa SMA di Sekolah St. Theresia.

Halaman:
1 2 3
      
