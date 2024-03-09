Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengintip Proses Produksi Biskuit Ikonik Oreo Langsung dari Pabriknya, Seru Banget!

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |14:44 WIB
Mengintip Proses Produksi Biskuit Ikonik Oreo Langsung dari Pabriknya, Seru Banget!
Pabrik Oreo. (Foto: MPI)
SEBUAH pencapaian luar biasa berhasil ditorehkan oleh Oreo. Tepat pada 6 Maret 2024 lalu, biskuit populer asal Amerika Serikat itu merayakan anniversary kehadiran mereka di Indonesia yang ke-112 tahun.

Oreo pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1995. Sejak saat itu, popularitas biskuit yang memiliki jargon “diputar, dijilat, dan dicelupin” menjadi salah satu camilan favorit keluarga.

Pabrik Oreo

Tim MNC Portal Indonesia mendapatkan sebuah kesempatan unik untuk melihat langsung proses pembuatan oreo langsung dari pabriknya di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

Seluruh proses produksi rupanya ditangani secara sangat profesional dengan menggabungkan teknik manual (tenaga manusia) dan automasi yang dijalankan oleh mesin-mesin berteknologi tinggi.

Pabrik Oreo

Dimulai dari memastikan seluruh raw material berkualitas, dilanjutkan dengan proses pembuatan adonan dan filling cream. Lalu memasuki tahap finalisasi yakni membentuk produk hingga memiliki tekstur bulat yang selama ini menjadi ciri khas biscuit oreo, sebelum akhirnya dikemas dan siap untuk didistribusikan.

Zaenal Abidin selaku Direktur Mondelez Indonesia Manufacturing menjelaskan bahwa saat ini Mondelez Indonesia Manufacturing memberdayakan tenaga kerja asli Indonesia sebanyak lebih dari 1.500 orang dengan masa bakti kerja rata-rata lebih dari 12 tahun dengan spesialisasi terbaik di bidangnya.

Pabrik Oreo

“Momentum ulang tahun OREO kali ini kami hadirkan dalam wujud rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menjadikan OREO sebagai biskuit favorit sejak 1995, sekaligus menjadi momentum bagi kami beserta seluruh jajaran karyawan untuk senantiasa memperkuat komitmen dalam memastikan kualitas produk terbaik,” jelas Zaenal.

Selain itu, sesuai dengan tujuan OREO untuk senantiasa menciptakan momen seru dan menyenangkan bagi keluarga di seluruh dunia dan di Indonesia, Mondelez Indonesia pun selalu menumbuhkan nilai tersebut kepada seluruh jajaran karyawan di pabrik Cikarang,” tambahnya.

