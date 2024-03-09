Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Audrey Vanessa Akui Selama Karantina Miss World 2024 Dapat Banyak Teman Suportif

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:34 WIB
Audrey Vanessa Akui Selama Karantina Miss World 2024 Dapat Banyak Teman Suportif
Audrey Vanessa. (Foto: MNC)
A
A
A

AUDREY Vanessa berjuang membawa nama baik Indonesia dalam ajang bergengsi Miss World 2024. Ajang tersebut menjadi kontes kecantikan tertua yang masih eksis hingga saat ini.

Diikuti oleh 111 kontestan lain dari berbagai negara di penjuru dunia, Audrey mengaku sangat bersyukur dirinya bisa menjalani masa karantina dan menjadi bagian dari Miss World 2024.

“Tentunya sangat bersyukur karena seluruh prestasi ini hanya karena berkat dan rahmat dari Tuhan,” kata Audrey kepada MNC Group, saat ditemui Aurika Mumbai Skycity Hotel, India, Jumat (8/3/2024).

Perempuan asal Manado itu mengaku dirinya mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa dan saling mendukung satu sama lain. Audrey menjelaskan dirinya belajar banyak dari para kontestan lain.

“Tentunya sangat bersyukur juga karena di sini selama karantina selalu mendapatkan teman-teman yang suportif mereka sangat luar biasa dan hebat, jadi aku belajar banyak banget dari mereka,” ujarnya.

Ia pun merasa sangat bersemangat untuk mengikuti babak final yang akan diselenggarakan hari ini, Sabtu, 9 Maret 2024 di India. Di malam final nanti pun akan ada pengumuman pemenang fast track kategori Beauty with a Purpose dan Multimedia.

“Aku sangat tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi besok, karena kami masih ada pengumuman proyek Beauty with a Purpose dan Multimedia,” jelas Audrey.

Halaman:
1 2
      
