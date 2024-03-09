Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Ikuti Audisi Kecantikan, Peserta Audisi Miss Indonesia 2024 Ini Yakin Siap dan Tidak Takut

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:36 WIB
3 Ikuti Audisi Kecantikan, Peserta Audisi Miss Indonesia 2024 Ini Yakin Siap dan Tidak Takut
Peserta Audisi Miss Indonesia 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

PENDAFTARAN audisi Miss Indonesia 2024 kembali digelar di MNC Studios Kebon Jeruk, Tower 3 Lantai 8, Jakarta Barat. Hari ini, menjadi hari terkahir pendaftaran bagi peserta yang ingin mengikuti ajang pemilihan tersebut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, para peserta silih bergantian mengisi formulir pendaftaran. Lalu dilanjutkan dengan tes tertulis, hingga interview dengan para juri. Tak hanya itu peserta juga menjalani sesi photo, sesi video, dan makeover.

Audisi Miss Indonesia

Salah satu peserta yang mewakili Kepulauan Riau, Sofya Dewi yang mengaku bahwa ini bukan pertama kalinya ia mengikuti kontes kecantikan. Untuk itu perempuan 22 tahun ini lebih mempersiapkan mental.

"Ini adalah tahun ketiga saya ikut audisi. Persiapan saya sebenarnya melatih mental untuk kuat menghadapi rangkaian persiapan mulai dari isi formulir, mengerjakan soal, sampai nanti ke tahap penjurian," jelas Sofya Dewi kepada MNC Portal Indonesia, di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (9/3/2024).

Adapun cara Sofya Dewi mempersiapkan mentalnya yaitu dengan mencintai diri sendiri dan memfilter semua omongan yang ia dengar. "Mencintai diri, ternyata merawat mental itu bukan hanya menutup suara-suara yang tidak penting," ungkap Sofya Dewi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
