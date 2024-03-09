Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Miss Indonesia yang Raih Kemenangan di Ajang Fast Track di Miss World

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |12:35 WIB
Daftar Miss Indonesia yang Raih Kemenangan di Ajang Fast Track di Miss World
Audrey Vanessa. (Foto: Instagram)
A
A
A

MISS World menjadi salah satu kontes kecantikan bergengsi di dunia. Tak hanya tentang cantik, para perwakilan dari tiap-tiap negara pun memiliki bakat dan keunikannya masing-masing.

Dalam rangkaian Miss World adapun beberapa kompetisi yang juga menjadi faktor penilaian penting bagi para kontestan dari berbagai negara. Hal tersebut dikenal dengan istilah fast track, yang menjadi kompetisi khusus untuk mendapat tempat di 15/20 besar

Terdapat berbagai kategori fast track di ajang Miss World ini. Bahkan beberapa perwakilan Indonesia pun ada yang sempat menjadi pemenang fast track untuk kategori tertentu lho. 

Penasaran? Yuk simak deretan Miss Indonesia yang menang fast track di Miss World dari tahun ke tahun, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Miss Indonesia 2011: Astrid Ellena 

Astrid Ellena menjadi Miss Indonesia 2011 yang mewakili Indonesia ke Miss World 2011. Ia menjadi pemenang fast track Beauty with a Purpose bersama dengan Miss Ghana. Astrid menjadi Miss World pertama dari Indonesia yang berhasil mencapai babak semifinalis dalam sejarah selama mengikuti kontes kecantikan tersebut.

Miss Indonesia 2013: Vania Larissa

Miss Indonesia 2013 Vania Larissa pun turut membawa nama baik bangsa di Miss World 2013. Dirinya menjadi pemenang dari fast track Miss World Talent. Ia pun menjadi 11 besar Miss World Beach Fashion, namun kategori fast track ini resmi ditiadakan sejak 2015.

Miss Indonesia 2014: Maria Rahajeng 

Tak cuma di tahun 2011, fast track kategori Beauty with a Purpose kembali dimenangkan oleh perwakilan Indonesia yaitu Miss Indonesia 2014 Maria Rahajeng. Ia pun menjadi TOP 25 di ajang Miss World 2014 lalu.

Telusuri berita women lainnya
