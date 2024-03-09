Sosok Audrey Vanessa Bagi Liliana Tanoesoedibjo: Wanita Kuat dan Rendah Hati

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa sedang berjuang mengharumkan nama baik Indonesia dalam ajang kecantikan bergengsi internasional Miss World 2024. Founder Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo turut hadir di Mumbai untuk memberikan dukungan penuh pada Audrey Vanessa.

Liliana Tanoesoedibjo telah tiba di Mumbai, India sejak kemarin. Ia pun akan menghadiri bakak final Miss World 2024 yang akan berlangsung hari ini, Sabtu (9/3/2024).

Liliana Tanoesoedibjo pun membagikan momen ketika dirinya sedang makan siang di salah satu hotel di Mumbai. Dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo, ia menyampaikan doanya kepada Audrey Vanessa.

“Menghadiri acara ke-71 @missworld di mumbai India, mendukung @missindonesia @audreyyvanessa malam ini. Semoga dia beruntung. Tuhan memberkati Audrey,” tulisnya dikutip dari unggahan tersebut.

Baginya Audrey Vanessa adalah sosok wanita yang kuat dan rendah hati. Tak cuma itu, Audrey pun menjadi sosok yang melakukan aksi nyata dan berprestasi. Terlebih Liliana Tanoesoedibjo menjadi salah satu juri Miss Indonesia yang melihat langsung bagaimana kemampuan Audrey.

“Wanita yang kuat dan rendah hati. Dia bukan sekedar pemimpi, dia adalah seorang yang beriman. Dia adalah seorang aktif bertindak dan berprestasi,” kata Liliana Tanoesoedibjo.

Tak cuma itu, Liliana Tanoesoedibjo juga menyelipkan sebuah ayat suci dari alkitab pada bagian Amsal yang menggambarkan bagaimana sosok wanita Tuhan. “Apa yang Tuhan katakan tentang wanita Tuhan? Kekuatan dan martabat adalah pakaiannya; Dan dia tertawa pada saat yang akan datang. Dia membuka mulutnya dengan hikmah, ajaran kebaikan ada di lidahnya,” sambungnya.

Unggahan tersebut pun mendapatkan doa-doa baik dari para netizen yang turut mendoakan Audrey Vanessa agar bisa menjadi Miss World pertama untuk Indonesia.