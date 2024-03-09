Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sosok Audrey Vanessa Bagi Liliana Tanoesoedibjo: Wanita Kuat dan Rendah Hati

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:24 WIB
Sosok Audrey Vanessa Bagi Liliana Tanoesoedibjo: Wanita Kuat dan Rendah Hati
Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram)
A
A
A

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa sedang berjuang mengharumkan nama baik Indonesia dalam ajang kecantikan bergengsi internasional Miss World 2024. Founder Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo turut hadir di Mumbai untuk memberikan dukungan penuh pada Audrey Vanessa.  

Liliana Tanoesoedibjo telah tiba di Mumbai, India sejak kemarin. Ia pun akan menghadiri bakak final Miss World 2024 yang akan berlangsung hari ini, Sabtu (9/3/2024).

Liliana Tanoesoedibjo pun membagikan momen ketika dirinya sedang makan siang di salah satu hotel di Mumbai. Dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo, ia menyampaikan doanya kepada Audrey Vanessa.

Audrey Vanessa

“Menghadiri acara ke-71 @missworld di mumbai India, mendukung @missindonesia @audreyyvanessa malam ini. Semoga dia beruntung. Tuhan memberkati Audrey,” tulisnya dikutip dari unggahan tersebut.

Baginya Audrey Vanessa adalah sosok wanita yang kuat dan rendah hati. Tak cuma itu, Audrey pun menjadi sosok yang melakukan aksi nyata dan berprestasi. Terlebih Liliana Tanoesoedibjo menjadi salah satu juri Miss Indonesia yang melihat langsung bagaimana kemampuan Audrey. 

“Wanita yang kuat dan rendah hati. Dia bukan sekedar pemimpi, dia adalah seorang yang beriman. Dia adalah seorang aktif bertindak dan berprestasi,” kata Liliana Tanoesoedibjo.

Audrey Vanessa

Tak cuma itu, Liliana Tanoesoedibjo juga menyelipkan sebuah ayat suci dari alkitab pada bagian Amsal yang menggambarkan bagaimana sosok wanita Tuhan. “Apa yang Tuhan katakan tentang wanita Tuhan? Kekuatan dan martabat adalah pakaiannya; Dan dia tertawa pada saat yang akan datang. Dia membuka mulutnya dengan hikmah, ajaran kebaikan ada di lidahnya,” sambungnya. 

Unggahan tersebut pun mendapatkan doa-doa baik dari para netizen yang turut mendoakan Audrey Vanessa agar bisa menjadi Miss World pertama untuk Indonesia. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement