HOME WOMEN LIFE

Potret Dinner Audrey Vanessa Jelang Malam Final Miss World 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |10:41 WIB
Potret Dinner Audrey Vanessa Jelang Malam Final Miss World 2024
Audrey Vanessa. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERHELATAN Miss World 2024 akan segera memasuki babak final pada hari ini, 9 Maret 2024. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa menjadi perwakilan yang mengharumkan nama Indonesia untuk maju ke Miss World 2024. 

Di malam sebelum final, para kontestan dari 111 negara pun berkumpul bersama untuk makan malam bersama. Berdasarkan pantauan dari MNC Group, makan malam tersebut bukan cuma dihadiri oleh para kontestan, melainkan juga keluarga yang turut serta hadir. 

Acara makan malam bersama ini dilangsungkan di salah satu hotel ternama yaitu Aurika Mumbai Skycity Hotel, India. Audrey Vanessa pun tampak menghadiri acara tersebut.

Audrey Vanessa

Perempuan 24 tahun itu tampil begitu anggun dalam busana yang bernuansa merah putih seperti bendera Indonesia. Audrey mengenakan inner berwarna merah terang yang dibalut dengan blazer berwarna putih.

Halaman:
1 2 3
      
