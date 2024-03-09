Kesehatan Saluran Cerna Pengaruhi Kinerja Otak, Ini Penjelasannya

ORANGTUA wajib untuk memahami bahwa setiap kehebatan anak dimulai dari saluran cerna yang sehat. Sebab, saluran cerna merupakan salah satu organ penting dalam tubuh si Kecil yang berperan untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan, bahkan bisa juga mempengaruhi suasana hati atau sosial emosionalnya.

Sehingga menjaga kesehatan saluran cerna sebagai otak kedua dan fondasi kesehatan secara holistik merupakan awal dari tumbuh kembang optimal anak di setiap tahapan usianya. Pembentukan dan perkembangan sistem saluran cerna sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem saluran cerna merupakan organ yang kompleks.

Pada sistem saluran cerna terdapat sekitar 70 persen komponen sel daya tahan tubuh dan ada sekitar lebih dari 100 - 500 juta sel saraf yang memengaruhi sistem saraf, dan juga pengaturan mood dan rasa kenyang. Selain itu, sepanjang sistem pencernaan juga merupakan tempat bagi lebih dari 100 triliun mikrobiota saluran cerna.

Dokter Spesialis Anak Konsultan dan Ahli Gastrohepatologi, Dr. dr. Muzal Kadim, Sp.A(K) mengatakan menjaga kesehatan saluran cerna si kecil dapat menjadi landasan kesehatan anak secara keseluruhan di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi Bunda untuk menjaga kesehatan saluran cerna si kecil dimulai dari masa pembentukan dan perkembangannya.

Saluran cerna sebagai otak kedua manusia atau enteric nervous system (ENS), memiliki pengaruh yang penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena, otak dan saluran pencernaan saling terhubung sebagai gut-brainaxis.

“Fungsi gut-brain axis ini bisa memengaruhi kinerja otak hingga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, dimana nutrisi yang terserap optimal di usus bisa menjadi asupan untuk mendukung kinerja optimal otak dan mendukung sistem daya tahan tubuh," ucap dr. Muzal dalam siaran pers yang diterima Okezone, Sabtu (9/3/2024)

"Selain itu, usus yang sehat juga dapat mempengaruhi sosial-emosional anak, karena sekitar 90 persen serotonin diproduksi oleh sel-sel. Dalam usus dan akan mengalir ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah yang berperan penting dalam mengatur suasana hati atau mood, bahkan nafsu makan," katanya.